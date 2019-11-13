Hollanda Adalet Bakanı: Türkiye kendisi karar verecek
Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Fred Grapperhaus, Türkiye’nin kendi topraklarında bulunan terör örgütü DEAŞ üyelerini ne yapacağına kendisinin karar vereceğini söyledi.
GRAPPERHAUS, Türkiye tarafından DEAŞ’lıların vatandaşı oldukları ülkelere iade edilmesine ilişkin, Temsilciler Meclisi’nde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Türkiye ile yakın temas içerisinde olduklarını belirten Grapperhaus, şunları söyledi:
“Hollanda ve diğer ülkelere zamanında bilgi verilmesi gerekiyor. Şu anda yaptığımız görüşmeler doğrultusunda Türk hükümetinin bize gereken bilgileri aktardığını ve yapılan görüşmelerin iyi geçtiğini düşünüyorum. Türk topraklarında bulunan DEAŞ’lılarla ilgili ne yapması gerektiğine Türkiye’nin karar vermesi çıkış noktasıdır. Hollanda vatandaşı olan DEAŞ’lıların bulundukları bölgede büyükelçiliğe ya da konsolosluğa başvurmaları halinde iadesi için başvuruda bulunuyoruz, gözetim altında ülkeye getirerek tutuklayıp daha sonra yargılıyoruz. Bu da bilinen sabit mevcut politikamızdır.”
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