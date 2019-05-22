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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / FOTOĞAR: AFP
22.05.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Hollanda Adalet Bakanı hatasını kabul etti ve istifasını sundu

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Hollanda Adalet Bakanı hatasını kabul etti ve istifasını sundu

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Mark Harbers, suçlu sığınmacılarla ilgili rakamlarda hata yapıldığının ortaya çıkmasıyla görevinden istifa etti.

MECLİSTE suçlu sığınmacıların kayıtlarında değişiklik yapıldığının tespit edilmesiyle tartışma çıktı. Hatanın kasıtlı yapıldığını ileri süren milletvekilleri, Adalet ve Güvenlik Bakanı Mark Harbers’in istifasını istedi. Harbers, hataların kasıtlı olmadığını savunsa da meclisin yeterince bilgilendirilmediğini kabul etti. Harbers, bakanlıktan istifa ettiğini duyurarak Kral’a istifa mektubunu sunacağını ifade etti.

SUÇLARIN NİTELİĞİ GİZLENMİŞ
Adalet ve Güvenlik Bakanlığının suçlu sığınmacılar hakkında oluşturduğu raporda cürümlerin yanlış kategorilere ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Cinsel saldırı, cinayet ve saldırı suçları, ‘diğer’ olarak sınıflandırılmış ve suçların niteliği gizlenmişti. En az 79 cinsel saldırı, 51 saldırı ve 31 cinayetin gizlendiği düşünülüyor. Ciddi suçlar ‘diğer’ başlığı altında sınıflandırıldığı hatasını kabul eden Harbers, “Bakanlık olarak raporu ben sundum ve benim görevim altında bu hata gerçekleşti. Olmaması gerekiyordu. Sorumluluğu üzerimi alıyor ve Kral’a istifamı sunuyorum” diye konuştu.

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