Hoffenheim'dan rekor... 43 milyon Euro!
Bundesliga’da ve Şampiyonlar Ligi’nde iddialı olmak isteyen Leverkusen kadrosuna yeni bir isim daha kattı. Alman U21 milli takımında da forma giyen 22 yaşındaki Nadiem Amiri’yi Hoffenheim’dan transfer eden Leverkusen, bu transfer için 11 milyon Euro’yu gözden çıkarmıştı.
Hoffenheim Amiri için 14 milyon Euro talep ederken, Leverkusen 10 milyonun altında bir teklifte bulunmuştu. Uzun süren pazarlıklardan sonra Leverkusen, Hoffenheim’a 11 milyon Euro ödemeyi kabul etti.
Leverkusen bir başka transfer Alman milli futbolcu Kerem Demirbay için ise Hoffenheim’a 32 milyon Euro ödemişti.
Amiri ve Kerem transferiyle Leverkusen’den bu sezon 43 milyon Euro kasasına koyan Hoffenheim, bu yıl futbolcu satışından toplam 115 milyon Euro gelir elde etti. Bundesliga tarihinde daha hiçbir kulüp bir sezonda futbolcu satışında bu kadar yüksek gelir elde edememişti.
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