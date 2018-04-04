Hobi bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü
Türkiye kökenli Adem Demirel, Almanya’nın Ingolstadt kenti yakınlarındaki Geimersheim’da hobi bahçesinde ölü bulundu. Polis ölen Demirel’in vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunduğunu açıkladı.
INGOLSTADT Emniyeti’nin verdiği bilgiye göre 36 yaşındaki Adem Demirel işyerine gelmeyince, iş arkadaşı kendisini aramaya çıktı ve bahçede kanlar içinde cesedini buldu. Olayın pazartesi akşamı Geimersheim ile Friedrichshofen arasında Kriegsstrasse üzerindeki bahçede yaşandığı açıklandı. Olay yerinde inceleme yapan polis, Demirel’in vücudunda çok sayıda bıçak darbesi tespit etti. Gece incelemeleri devam ettirmek için itfaiye bahçeyi projektörle aydınlattı.
KOMŞULAR SORGUDA
Bir Rus kadınla evli ve iki çocuk babası olan Adem Demirel’in bir cinayete kurban gittiğinden hareket eden savcılık soruşturma başlattı. Olayı aydınlatmak için 7 kişilik ‘Hobi Bahçesi’ adlı bir özel komisyon kuruldu. Polis Adem Demirel’in yakınları, iş arkadaşları ve komşularını sorguya çekti. Ingolstadt polisi henüz bir ipucuna ulaşamadı ve halktan yardım istedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle