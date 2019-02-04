Hızlı çağrı, aynı gece grev binlerce yolcuyu mağdur etti
Birleşik Hizmetler Sendikası ver.di’nin pazar günü yaptığı uyarı grevi çağrısına pazartesi sabaha karşı 03.00’te iş bırakarak cevap veren yer hizmetleri çalışanları, Hamburg’da binlerce yolcunun mağdur olmasına yol açtı.
ALMANYA’da Hamburg Havaalanı’nda görevli yer hizmetleri çalışanları için 275 Euro ücret artışı isteyen ver.di, pazar günü yaptığı çağrı ile üyelerini pazartesi günü uyarı grevine davet etti. Yer hizmetlerinde çalışanlar da pazartesi sabaha karşı 03.00’de iş bıraktı.
SAYININ ARTMASI BEKLENİYOR
Özellikle iş insanlarının yoğun uçuş yaptıkları günde yapılan grev binlerce yolcunun Almanya içine ve yurt dışına uçamamasına neden oldu. Grev nedeniyle iş bırakılan ilk saatlerde 58 uçak iniş ve kalkış yapamadı.
Pazartesi için 194 uçağın kalkması ve 194 uçağın inmesi planlanan havaalanında gün içinde uçamayan ve iniş yapamayan uçak sayısının artması bekleniyor.
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