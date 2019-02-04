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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
04.02.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

Hızlı çağrı, aynı gece grev binlerce yolcuyu mağdur etti

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Hızlı çağrı, aynı gece grev binlerce yolcuyu mağdur etti

Birleşik Hizmetler Sendikası ver.di’nin pazar günü yaptığı uyarı grevi çağrısına pazartesi sabaha karşı 03.00’te iş bırakarak cevap veren yer hizmetleri çalışanları, Hamburg’da binlerce yolcunun mağdur olmasına yol açtı.

ALMANYA’da Hamburg Havaalanı’nda görevli yer hizmetleri çalışanları için 275 Euro ücret artışı isteyen ver.di, pazar günü yaptığı çağrı ile üyelerini pazartesi günü uyarı grevine davet etti. Yer hizmetlerinde çalışanlar da pazartesi sabaha karşı 03.00’de iş bıraktı.

SAYININ ARTMASI BEKLENİYOR
Özellikle iş insanlarının yoğun uçuş yaptıkları günde yapılan grev binlerce yolcunun Almanya içine ve yurt dışına uçamamasına neden oldu. Grev nedeniyle iş bırakılan ilk saatlerde 58 uçak iniş ve kalkış yapamadı.
Pazartesi için 194 uçağın kalkması ve 194 uçağın inmesi planlanan havaalanında gün içinde uçamayan ve iniş yapamayan uçak sayısının artması bekleniyor.

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