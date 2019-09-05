Hız treninde düşen telefonu havada yakaladı
İspanya’da bir lunaparktaki hız treninde bir yolcunun elinden düşürdüğü telefonu, başka bir yolcu havada yakaladı. O anlar, trenin üzerindeki kamera tarafından görüntülendi.
İSPANYA’daki PortAventura Park’ta bulunan ’Shambhala’ adlı hız trenine kız arkadaşı ile binen Samuel Kempf isimli adam, trenin aşırı süratle ilerlediği sırada ön taraftaki yolculardan birinin elinden düşürdüğü telefonu hızlı bir hamleyle havada kaptı. Telefonu kız arkadaşına göstererek sevinç yaşayan adam, trenin durmasının ardından telefonu sahibine teslim etti.
TELEFON SAHİBİ OLAYA İNANAMADI
Telefon sahibinin olaya inanamadığını söyleyen adam, “Büyük bir sevinç yaşadı ve bana sarıldı” dedi.
Profesyonel sporcu Samuel Kempf’ın İspanya’da düzenlenen Fistball Dünya Şampiyonası’nda ülkesi olan Yeni Zelanda’yı temsil ettiği öğrenildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle