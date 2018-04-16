HIV taşıyıcısı olduğunu yıllar sonra açıklamak zorunda kaldı
Ünlü Avusturyalı travesti şarkıcı Conchito Wurst, HIV taşıyıcısı olduğunu açıkladı. Wurst, “Uzun yıllardır HIV pozitif virüsü taşıyorum” dedi.
TAŞIDIĞI virüsün bulaşıcı olmadığını belirten şarkıcı, kendisine şantaj yapılmak istenmesi nedeniyle kamuoyuna HIV taşıdığını açıkladı. 2014 yılında Avusturya’ya Eurovision Şarkı yarışmasında birincilik kazandıran Wurst, eski erkek sevgilisinin HIV taşıdığını basına sızdıracağını söyleyip şantaj yaptığı için açıklamak zorunda kaldığını dile getirdi. Wurst, “Kimsenin beni tehdit ederek hayatımı mahvetmesine izin vermem” diyerek şantaja boyun eğmediğinin mesajını verdi.
Wurst’un yakın çevresi, ailesi ve şimdiye kadarki sevgilileri teşhisten haberdar olmalarına rağmen sanatçının özel hayatına olan saygılarından dolayı durumu gizli tutuyorlardı. Wurst yaptığı açıklamada ayrıca “Açıklamak daha iyi oldu. Böylece benzer durumda olan kişilere de biraz cesaret vermiş oldum” dedi.
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