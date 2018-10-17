Hitler’li pozlara AfD’den inceleme
AfD Berlin Eyalet Teşkilatı yönetim kurulu, Hitler şaraplarının önünde fotoğraf çektiren eyalet meclis milletvekili Jessica Biessmann hakkında inceleme başlatılmasına karar verdi.
37 yaşındaki AfD’li Jessica Biessmann, üzerinde Hitler fotoğrafının bulunduğu şarap şişelerinin önünde değişik kıyafetler giyerek ve değişik pozlar vererek fotoğraf çektirmişti. Fotoğraflara, AfD Berlin Eyalet Meclis Grup Başkanı Georg Pazderski de tepki göstermişti. Meclis Grup Başkanı “Bu kabul edilemez. Böyle bir şey olamaz” dedi. Tepkiler üzerine kendisine savunan Biessmann, fotoğrafların çekildiği mutfağın kendi mutfağı olmadığını, şarap şişelerini de fark etmediğini söyledi. Ancak bu savunmaya rağmen partinin eyalet teşkilatı yönetim kurulu milletvekilini disiplin kuruluna sevk etti.
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