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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
09.10.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Hitler’in zulmünden kaçan çocuk doktorunun fotoğraf sergisi açıldı

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Hitler’in zulmünden kaçan çocuk doktorunun fotoğraf sergisi açıldı

Almanya’daki Hitler’in zulmünden kaçan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün davetiyle Türkiye’ye giden çocuk doktoru Prof. Dr. Albert Eckstein’in yaşamı ve Anadolu izlenimlerini anlatan fotoğraf sergisi, Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen törenle açıldı.

AÇILIŞ öncesi düzenlenen panele Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann ve iki ülke vatandaşları katıldı. Prof. Dr. Eckstein’in Türkiye için bir bilim ve sanat insanı olmanın ötesinde izleri bugüne kadar gelen çok değerli çalışmalarıyla bir Cumhuriyet ve Anadolu insanı olduğunu söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Eckstein’in Cumhuriyetin kuruluş döneminde çocuk sağlığına ilişkin geliştirdiği politikayla bu alanda öncü olduğunu belirtti.

Hitler’in zulmünden kaçan çocuk doktorunun fotoğraf sergisi açıldı

Hitler’in zulmünden kaçan çocuk doktorunun fotoğraf sergisi açıldı
‘ŞÜKRAN BORÇLUYUZ’
Taşdelen, “Bu bilim insanı ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın sağlığı için gerekli zemini hazırlamıştır. O yüzden bu ülkenin bütün yurttaşları Prof. Dr. Albert Eckstein’a şükran borçludur. Albert Eckstein’ın şahsında iki dost ülkeye ve insanlığa büyük katkı sunmuş bilim insanlarını saygıyla anıyorum” dedi. Büyükelçi Erdmann ise etkinliğin üç yıldır yapıldığını belirterek, iki ülke halkları arasındaki dostluktan bahsetti. Büyükelçi Erdmann, Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen’e de verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
Hitler’in zulmünden kaçan çocuk doktorunun fotoğraf sergisi açıldı
18 EKİM’E KADAR SÜRECEK
1935 yılında Türkiye’ye gitmesinin ardından Türkiye’nin sağlık politikasına yön vermek için Anadolu’yu adım adım gezen ve aynı zamanda gezdiği bölgelerde çalışmalarını fotoğrafa yansıtan Eckstein’in objektifinden Anadolu insanları sergisi, 18 Ekim’e kadar açık kalacak.

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