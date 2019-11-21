Hitler'in eşyalarına büyük ilgi! Müzayede gece yarısına kadar sürdü
İkinci Dünya Savaşı sırasında milyonlarca insanın ölümüne yol açan Adolf Hitler ve sevgilisi Eva Braun’ın açık artırmaya çıkarılan özel eşyaları büyük ilgi gördü. Münih’te gerçekleşen müzayedede eşyaların alıcısı çok olunca, saat 18.00’de sona ermesi planlanan açık artırma gece yarısına kadar devam etti. Kimliği gizli tutulan bir koleksiyoncu Hitler’in silindir şapkasına 50 bin Euro ödedi.
HERMANN Historica adlı müzayede evinde dün akşam düzenlenen açık artırmada eşyaların yüzde 80’i alıcı buldu. İlgiden çok memnun kaldıklarını belirten müzayede müdürü Bernhard Pachercek, “Sıra dışı bir ilgi vardı. Açık artırmayla yapılan satışlar normalde yüzde 40 ile yüzde 55 arasında değişir” dedi. Hitler ve sevgilisi Eva Braun’a ait özel eşyaların yanı sıra Hermann Göring’in de bazı kişisel eşyaları satıldı.
Hitler’in özel basılan ‘Kavgam’ kitabı 130 bin Euro’ya alıcı bulurken, silindir şapkası ise kimliği açıklanmayan bir koleksiyoncu tarafından 50 bin Euro karşılığında satın alındı. Eva Braun’ın kokteyllerde giydiği gece kıyafeti ise 4 bin 600 Euro’ya satıldı. Müzayedeciler, kıyafetin en fazla 2 bin 500 Euro’ya satılacağını tahmin ediyordu. Daha önce de kişisel eşyaları açık artırmaya çıkarılan Hitler’in üniforması, 2016’da 275 bin Euro’ya satılmıştı. Yapılan açık artırma Avrupa’daki Yahudi kuruluşları tarafından sert dille eleştirildi.
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