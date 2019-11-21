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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf
21.11.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Hitler'in eşyalarına büyük ilgi! Müzayede gece yarısına kadar sürdü

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Hitler'in eşyalarına büyük ilgi! Müzayede gece yarısına kadar sürdü

İkinci Dünya Savaşı sırasında milyonlarca insanın ölümüne yol açan Adolf Hitler ve sevgilisi Eva Braun’ın açık artırmaya çıkarılan özel eşyaları büyük ilgi gördü. Münih’te gerçekleşen müzayedede eşyaların alıcısı çok olunca, saat 18.00’de sona ermesi planlanan açık artırma gece yarısına kadar devam etti. Kimliği gizli tutulan bir koleksiyoncu Hitler’in silindir şapkasına 50 bin Euro ödedi.

Hitlerin eşyalarına büyük ilgi Müzayede gece yarısına kadar sürdüHERMANN Historica adlı müzayede evinde dün akşam düzenlenen açık artırmada eşyaların yüzde 80’i alıcı buldu. İlgiden çok memnun kaldıklarını belirten müzayede müdürü Bernhard Pachercek, “Sıra dışı bir ilgi vardı. Açık artırmayla yapılan satışlar normalde yüzde 40 ile yüzde 55 arasında değişir” dedi. Hitler ve sevgilisi Eva Braun’a ait özel eşyaların yanı sıra Hermann Göring’in de bazı kişisel eşyaları satıldı.
Hitler’in özel basılan ‘Kavgam’ kitabı 130 bin Euro’ya alıcı bulurken, silindir şapkası ise kimliği açıklanmayan bir koleksiyoncu tarafından 50 bin Euro karşılığında satın alındı. Eva Braun’ın kokteyllerde giydiği gece kıyafeti ise 4 bin 600 Euro’ya satıldı. Müzayedeciler, kıyafetin en fazla 2 bin 500 Euro’ya satılacağını tahmin ediyordu. Daha önce de kişisel eşyaları açık artırmaya çıkarılan Hitler’in üniforması, 2016’da 275 bin Euro’ya satılmıştı. Yapılan açık artırma Avrupa’daki Yahudi kuruluşları tarafından sert dille eleştirildi.

Hitlerin eşyalarına büyük ilgi Müzayede gece yarısına kadar sürdü

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