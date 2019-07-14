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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
14.07.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

Hitler’e suikast düzenleyenleri kahraman ilan etti

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Hitler’e suikast düzenleyenleri kahraman ilan etti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hitler’e suikast düzenleyenleri “Tarihimizde onlar da olduğu için seviniyoruz” sözleriyle kahraman ilan etti ve aşırı sağla mücadele çağrısı yaptı.

20 Temmuz 1944’te Hitler’e düzenlenen başarısız suikast girişiminin 75’inci yılı vesilesiyle bir video mesajı yayınlayan Merkel, Almanya’da sayıları giderek artan aşırı sağa karşı önemli uyarılarda bulundu. Hitler’e karşı suikast düzenleyenleri “Vicdanının sesini dinleyen örnek kişiler” olarak niteleyen Merkel, “Onlara teşekkür borçluyuz. Tarihimizde onlar olduğu için seviniyoruz” dedi.

Hitler’e suikast düzenleyenleri kahraman ilan etti

HEPİMİZE GÖREV DÜŞÜYOR
Almanya’da aşırı sağın giderek güçlendiği tehlikesine işaret eden Başbakan Merkel, Kassel Valisi Walter Lübcke cinayetine de dikkat çekti. Aşırı sağa karşı mücadelede herkese görev düştüğünü vurgulayan Merkel, “Burda çok açık bir sinyal gerekiyor. Demokrasiyi ve sivil toplumu güçlendirmek, aşırı sağa şans tanımamak için toplumda herkese görev düşüyor. Biz bugün demokrasiyi yıkmak isteyen tüm eğilimlere karşı durmakla yükümlüyüz” dedi.
Alman ordusu subaylarından Albay Claus Schenk Graf von Stauffenber, üç subay arkadaşıyla birlikte 20 Temmuz 1944’te Hitler’e karargahı Wolfsschanze’de bombalı suikast düzenledi. Ancak Hitler suikastı hafif yaralı atlattı. Stauffenberg ve üç arkadaşı idam edildi.

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