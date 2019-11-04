Hitler’e en büyük direnişi gösteren Elser adına anıt
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Hitler’e bombalı suikast girişiminde bulunan Georg Elser’i nazi döneminde diktatöre karşı en büyük direnişi gösteren kişi olarak değerlendirdi.
GEORG Elser’in doğduğu Hermaringen’de adına yapılan anıtın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Steinmeier “Georg Elser özel bir insandı. Sıradan bir vatandaş değildi. Georg Elser 20. yüzyılın büyük, hem de çok büyük bir insanıydı. Onun anması uzun süre küçük tutuldu” dedi.
NAZİLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
Georg Elser, 8 Kasım 1939’da Münih’te bir salonda konuşma yapan Hitler’e bombalı suikast düzenledi. Ancak Hitler salonu planlanandan önce terk edince Elser başarılı olmadı. Bomba Hitler salondan ayrıldıktan sonra patladı. Yakalanıp tutuklanan Elser’i savaşın bitimine kısa bir süre kala 1945 yılında naziler öldürdü.
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