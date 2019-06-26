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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN /Fotoğraflar: ingimage
26.06.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

Hırsızlık rekoru: 3 milyar 750 milyon Euro’luk mal böyle çalındı

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Hırsızlık rekoru: 3 milyar 750 milyon Euro’luk mal böyle çalındı

Almanya’da dükkan ve alışveriş merkezlerinde rekor düzeyde hırszlık yaşandı. Araştırmaya göre toplamda 3 milyar 750 milyon Euro’luk mal kayboldu. Bunun 2.4 milyar Euro’sunu müşteriler çaldı, 1 milyarını ise çalışanlar. 350 milyon Euro ise nakliye sırasında buhar oldu.

ALMANYA’da dükkan ve alışveriş merkezlerinde yaşanan hırsızlıklar rekor düzeye ulaştı. Geçen yıl hırsızlık vakaları bir önceki yıla oranla yüzde 7 oranında arttı. 2018’de 3.75 milyar Euro’luk mal kayboldu. Ticaret Araştırma Enstitüsü’nün araştırmasına göre hırsızlığın büyük çoğunluğu müşteriler tarafından işlendi. Enstitü’nün araştırmasına göre 2.4 milyar Euro’luk malı müşteriler çaldı.

Hırsızlık rekoru: 3 milyar 750 milyon Euro’luk mal böyle çalındı

YABANCILARIN ORANI DA YÜKSEK
1 milyar Euro civarındaki malı ise çalışanlar götürdü. 350 milyon Euro’luk mal ise nakliyat sırasında çalındı.
Hırsızlık vakalarında en önemli rolü örgütlü çeteler oynuyor. Çalınan malların dörtte biri örgütlü çetelerce çalınıyor. Hırsızların üçte ikisi erkek. 10 hırsızdan altısı, birden fazla hırsızlık yapıyor. Dükkan hırsızlığı vakasında yabancıların oranı da yüksek.

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