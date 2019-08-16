Hırsızı son anda komşusu fark etti
Berlin’de hırsızın hedefi bu kez Berlin Emniyet Müdürü Barbara Slowik’in evi oldu. Kimliği belirsiz bir kişi, evin kapısını açmaya çalıştığı sırada soyguncuyu Slowik’in komşusu fark etti ve hemen polise haber verdi.
HIRSIZ fark edildiğini anlayınca evi soymaktan vazgeçip olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Polis şimdi kimliği belirsiz soyguncuyu arıyor. Soygun girişimiyle ilgili soruşturma açılırken, soyguncunun, soymak istediği evin Emniyet Müdürü Slowik’e ait olduğunu bilmediğinden hareket ediliyor. Soygun girişimi sonrasında Berlin Emniyet Müdürü Slowik için güvenlik önlemleri artırıldı. Slowik’in evinin önünde polis görevlendirildi. İki polis artık evin çevresinde sürekli nöbet tutuyor.
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