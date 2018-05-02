Hıristiyan Demokratlar imsakiye dağıttı
Belçika’daki Flaman Hıristiyan Demokratlar Partisinin (CD&V) Anvers Şubesi, imsakiye dağıttı. CD&V’nin Türkiye kökenli Milletvekili Veli Yüksel, böyle bir girişimin ilk defa gerçekleştiğini belirtti.
PARTİSİNİN bu hareketini memnuniyetle karşıladığını belirten Yüksel, “Bu CD&V’nin din özgürlüğüne geniş yer verdiğini, dini ritüellere saygı gösterdiğini ve kapsayıcı davrandığını gösteriyor” dedi. Yüksel, Avrupa genelinde İslamofobinin yükselişte olduğu bir dönemde bu tür girişimlerin Müslüman toplumuna olumlu mesaj verdiğini ifade etti.
Anvers’te yoğunluklu olarak Kuzey Afrika kökenli Müslümanlar yaşıyor. Yaklaşık 500 bin nüfuslu Anvers toplumunun yüzde 20’sini Müslümanların oluşturduğu kaydediliyor. Belçika genelinde ise 800 bin Müslüman yaşıyor. Müslüman nüfus, yaklaşık 11 milyon olan Belçika nüfusunun yüzde 8’ini oluşturuyor.
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