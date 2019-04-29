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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alparslan ÇINAR, DHA
29.04.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Hikâyesini dinleyen gözyaşlarını tutamıyor

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Hikâyesini dinleyen gözyaşlarını tutamıyor

İkinci Dünya Savaşı sırasında, 1941’de ‘Auschwitz’deki toplama kampında kimliği belirsiz Yahudi kızın katledilmeden önce kesilen saçlarının dikildiği 78 yıllık bez bebek, Antalya’da sergilendiği Anadolu Oyuncak Müzesi’nde ilgi odağı oluyor. Öldürülen kız çocuğunun DNA’sından, yaşayan aile bireylerine ulaşmak isteyen Yahudi yetkililer ise özel izinle bez bebeğin saçından bir tutam aldı.

Hikâyesini dinleyen gözyaşlarını tutamıyorANTALYA’nın Kepez Belediyesi tarafından 2017’de Dokumapark alanı içinde hizmete açılan Anadolu Oyuncak Müzesi, sergilenen oyuncak ve eserlerle her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün oyuncaklarının da yer aldığı müze, kısa sürede yüzde 60’ın üzerinde büyüme kaydetti. 13 binin üzerinde oyuncak ve eserin bulunduğu müzeye gelen ziyaretçiler, hem kendi çocukluklarına hem de dünya çocuklarının geçmişine yolculuk yapabiliyor. Müze açıldıktan sonra 1 yıl içinde 500 binin üzerinde ziyaretçi ağırlandı. Müzenin oluşturulması için 16 Avrupa ülkesi ile Anadolu’nun dört bir yanını gezen görevliler, çeşitli eserleri ve oyuncakları toplayıp müzeye getirdi.

CAM BÖLMEDE SERGİLENİYOR
Müzedeki oyuncaklar arasında en ilgi çekeni ise gerçek saça sahip bez bebek oldu. İkinci Dünya Savaşı döneminde Almanya’daki en büyük toplama kampı ‘Auschwitz’e esir olarak getirilen Yahudi kız çocuğunun kesilen saçlarının kullanıldığı bez bebek, ülkedeki küratörün özel sergisinden alınarak müzeye getirildi. Bez bebek, cam bölme içinde sergileniyor.
Anadolu Oyuncak Müzesi Müdürü Emrah Ünlüsoy, 78 yıllık bebeği görmeye gelenler arasında ilginç isteklerde bulunanlar olduğunu belirterek, “Müzenin çok kıymetli bir eseri, aynı zamanda çok acıklı hikayesi var. Nazi Almanya’sında ‘Auschwitz’ toplama kampında günde ortalama 1000 Yahudi katlediliyordu. O tarihlerde kız çocukları katledilmeden önce saçları kesilip, o saçlarla zengin Alman çocuklarına bebek yapılırdı. Gerçek saçlı bebeklerin dramı o zaman ortaya çıkıyor” dedi.

Hikâyesini dinleyen gözyaşlarını tutamıyor

AİLENİN İZİNİ ARIYORLAR
Emrah Ünlüsoy, tur rehberlerine bu bebekle ilgili bilgilerin verilmesinin ardından kente gelen turistlerin özellikle bez bebeği görmek için ısrarcı olduklarını kaydetti. Ünlüsoy, çoğunu Yahudilerin oluşturduğu ziyaretçilerin bazılarının ise bez bebeği görünce gözyaşlarını tutamadığını aktardı. Yahudi yetkililerin bebekle ilgili ilginç istekte bulunduğunu da anlatan Ünlüsoy, “Yahudi cemaatine mensup bazı ziyaretçiler, kendi sivil toplum kuruluşlarına haber vermiş. Onlar da bizimle iletişime geçti. Gerçek saçlı bebeğimizden saç teli istediler. Ne yapacaklarını sorduğumuzda, DNA testi ile aile bağlarına ulaşmak istediklerini ifade ettiler. Özel izinle onlara yardımcı olduk. Birkaç saç telinden, kızın aile bağlarına ulaşmak istiyorlar. Ağlayarak, koridorları gezen ziyaretçilerimiz var” diye konuştu.

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