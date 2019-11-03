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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
03.11.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

‘Hiçbir NATO üyesi, Türkiye kadar mülteci almadı’

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‘Hiçbir NATO üyesi, Türkiye kadar mülteci almadı’

Almanya’da hükümet ortağı SPD Parlamento Grup Başkanı Rolf Mützenich’in Barış Pınarı harekâtı nedeniyle Türkiye’nin NATO üyeliğinin sorgulanması gerektiği sözlerine, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’ten çok net mesajlar geldi.

PERŞEMBE günü Berlin’de Başbakan Angela Merkel ile görüşecek olan Stoltenberg, ziyaret öncesi ‘Bild am Sonntag’ gazetesine verdiği demeçte şunları söyledi: “Şu çok açık, DEAŞ’a karşı mücadelede elde edilen kazanımlar tehlikeye atılmamalı. Ama her şeye rağmen Suriye’nin kuzeydoğusunda şiddetin gerilediğine ve siyasi çözüm için yeni çaba ve girişimlere tanık oluyoruz. Ayrıca Türkiye’nin çok önemli bir müttefik olduğunu unutmamak gerekir. Özellikle DEAŞ’a karşı mücadelede Türkiye’nin kararlı katkıları sonucu sözde hilafet fiziki olarak yıkıldı. Dahası var; Hiçbir müttefik, Türkiye kadar Suriyeli mülteci almadı. Toplam 3.6 milyon mülteci aldı Türkiye. Ve hiçbir NATO ülkesi Türkiye kadar terör saldırısı yaşamadı.”

‘KORKUNÇ VE VAHŞİ BİR ÖRGÜT’
Bağdadi’nin öldürülmesinin DEAŞ’ın sonu anlamına gelmediğini belirten Stoltenberg, şöyle devam etti: “Ama düşmanımıza karşı mücadelede bir mihenk taşı niteliğinde. DEAŞ, korkunç, vahşi bir terör örgütü ve kısa bir süre öncesine kadar Irak ve Suriye’de milyonlarca insanın yaşadığı bölgeyi kontrolü altında tuttu. Bu bölgeyi onlardan kurtardık. Ama DEAŞ henüz yenilmedi. Biz onun bir daha geri dönmemesini tamamen güvence altına almalıyız.”

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