‘Hiçbir NATO üyesi, Türkiye kadar mülteci almadı’
Almanya’da hükümet ortağı SPD Parlamento Grup Başkanı Rolf Mützenich’in Barış Pınarı harekâtı nedeniyle Türkiye’nin NATO üyeliğinin sorgulanması gerektiği sözlerine, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’ten çok net mesajlar geldi.
PERŞEMBE günü Berlin’de Başbakan Angela Merkel ile görüşecek olan Stoltenberg, ziyaret öncesi ‘Bild am Sonntag’ gazetesine verdiği demeçte şunları söyledi: “Şu çok açık, DEAŞ’a karşı mücadelede elde edilen kazanımlar tehlikeye atılmamalı. Ama her şeye rağmen Suriye’nin kuzeydoğusunda şiddetin gerilediğine ve siyasi çözüm için yeni çaba ve girişimlere tanık oluyoruz. Ayrıca Türkiye’nin çok önemli bir müttefik olduğunu unutmamak gerekir. Özellikle DEAŞ’a karşı mücadelede Türkiye’nin kararlı katkıları sonucu sözde hilafet fiziki olarak yıkıldı. Dahası var; Hiçbir müttefik, Türkiye kadar Suriyeli mülteci almadı. Toplam 3.6 milyon mülteci aldı Türkiye. Ve hiçbir NATO ülkesi Türkiye kadar terör saldırısı yaşamadı.”
‘KORKUNÇ VE VAHŞİ BİR ÖRGÜT’
Bağdadi’nin öldürülmesinin DEAŞ’ın sonu anlamına gelmediğini belirten Stoltenberg, şöyle devam etti: “Ama düşmanımıza karşı mücadelede bir mihenk taşı niteliğinde. DEAŞ, korkunç, vahşi bir terör örgütü ve kısa bir süre öncesine kadar Irak ve Suriye’de milyonlarca insanın yaşadığı bölgeyi kontrolü altında tuttu. Bu bölgeyi onlardan kurtardık. Ama DEAŞ henüz yenilmedi. Biz onun bir daha geri dönmemesini tamamen güvence altına almalıyız.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle