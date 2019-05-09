‘Hiçbir dilde evlat acısını anlatan bir kelime yok’
Belçika’nın başkenti Brüksel’de kayıp 10 bin mülteci çocuğa dikkat çekmek için kaldırımlarda altın rengine boyanmış mülteci çocukların kıyafetleri sergilendi. ‘Kayıp bulunamadı’ adı verilen projesinin gelecek günlerde Fransa’nın Strasbourg şehrinde, Almanya’nın başkenti Berlin’de ve Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleşmesi planlanıyor.
BELÇİKA’NIN başkenti Brüksel’de Sanat Evi Gücü’nün ‘Kayıp Bulunamadı’ projesi kapsamında Avrupa’da kaybolan 10 bin kayıp mülteci çocukla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla sokaklarda kıyafet sergisi yapıldı. Avrupa Parlamentosu binası ve mültecilerin yoğun olduğu Kuzey tren istasyonu gibi Brüksel’in çeşitli bölgelerinde kaldırımlara yüzlerce altın renkli çocuk kıyafeti yerleştirdi. Proje kapsamında gönüllüler sokaklarda ve ormanlarda buldukları yüzlerce mülteci çocuğun kıyafetlerini altın giysilere dönüştürdü.
‘BİZİM İÇİN NE KADAR DEĞERLİ’
Proje kurucuları halka, “Ya bu çocuklar zengin olsaydı? Bu çocuklar bizim için ne kadar değerli? Onları aramaya değeceğini düşünüyor muyuz?” gibi sorular yöneltti. Avrupa Birliği’ne sorumluluğunu üstlenmesi için çağrıda bulunan proje kurucuları kayıp mülteci çocukların Avrupa Parlamentosu gündeminde öncelikli olmasını talep etti. Projeyle ilgili açıklama yapan bir vatandaş, “Hiçbir dilde evlat acısını anlatan bir kelime yok. Endişeler ve kabuslar bitmiyor. Evladını kaybeden her ebeveyn başarısız olduğunu düşünür” ifadelerini kullandı.
BERLİN’DE DE YAPILMASI PLANLANIYOR
‘Kayıp bulunamadı’ projesinin gelecek günlerde Fransa’nın Strasbourg şehrinde, Almanya’nın başkenti Berlin’de ve Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleşmesi planlanıyor. Avrupa’da 2015’ten bu yana en az 10 bin mülteci çocuğun kaybolduğu bildirildi. Europol, kayıp çocukların suç örgütlerinin eline düşmesinden, çocuk işçiliği ve fuhuş amacıyla kullanılmasından ya da organları için öldürülmüş olabileceğinden endişe duyduklarını açıkladı.
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