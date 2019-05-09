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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
09.05.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

‘Hiçbir dilde evlat acısını anlatan bir kelime yok’

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‘Hiçbir dilde evlat acısını anlatan bir kelime yok’

Belçika’nın başkenti Brüksel’de kayıp 10 bin mülteci çocuğa dikkat çekmek için kaldırımlarda altın rengine boyanmış mülteci çocukların kıyafetleri sergilendi. ‘Kayıp bulunamadı’ adı verilen projesinin gelecek günlerde Fransa’nın Strasbourg şehrinde, Almanya’nın başkenti Berlin’de ve Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleşmesi planlanıyor.

BELÇİKA’NIN başkenti Brüksel’de Sanat Evi Gücü’nün ‘Kayıp Bulunamadı’ projesi kapsamında Avrupa’da kaybolan 10 bin kayıp mülteci çocukla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla sokaklarda kıyafet sergisi yapıldı. Avrupa Parlamentosu binası ve mültecilerin yoğun olduğu Kuzey tren istasyonu gibi Brüksel’in çeşitli bölgelerinde kaldırımlara yüzlerce altın renkli çocuk kıyafeti yerleştirdi. Proje kapsamında gönüllüler sokaklarda ve ormanlarda buldukları yüzlerce mülteci çocuğun kıyafetlerini altın giysilere dönüştürdü.

‘Hiçbir dilde evlat acısını anlatan bir kelime yok’

‘BİZİM İÇİN NE KADAR DEĞERLİ’
Proje kurucuları halka, “Ya bu çocuklar zengin olsaydı? Bu çocuklar bizim için ne kadar değerli? Onları aramaya değeceğini düşünüyor muyuz?” gibi sorular yöneltti. Avrupa Birliği’ne sorumluluğunu üstlenmesi için çağrıda bulunan proje kurucuları kayıp mülteci çocukların Avrupa Parlamentosu gündeminde öncelikli olmasını talep etti. Projeyle ilgili açıklama yapan bir vatandaş, “Hiçbir dilde evlat acısını anlatan bir kelime yok. Endişeler ve kabuslar bitmiyor. Evladını kaybeden her ebeveyn başarısız olduğunu düşünür” ifadelerini kullandı.

BERLİN’DE DE YAPILMASI PLANLANIYOR
‘Kayıp bulunamadı’ projesinin gelecek günlerde Fransa’nın Strasbourg şehrinde, Almanya’nın başkenti Berlin’de ve Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleşmesi planlanıyor. Avrupa’da 2015’ten bu yana en az 10 bin mülteci çocuğun kaybolduğu bildirildi. Europol, kayıp çocukların suç örgütlerinin eline düşmesinden, çocuk işçiliği ve fuhuş amacıyla kullanılmasından ya da organları için öldürülmüş olabileceğinden endişe duyduklarını açıkladı.

 

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