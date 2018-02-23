Hiç sermaye koymadan girişimci olun!

GELİŞEN teknolojiler, hayatımızdaki birçok ihtiyacı da değiştiriyor. Yaklaşık 130 sene önce icat edilen elektrik süpürgeleri de ihtiyaca göre değişim gösteriyor.

Torbalı süpürgelerin yerini zamanla torbasız süpürgeler aldı. Fakat endüstriyel yaşamda havadaki toz miktarının giderek artış göstermesi, solunum yolu hastalıklarını artırırken, günümüzde torbasız süpürgeler de artık tozu tamamen toplamakta yetersiz kalıyor. Bu süpürgeler yerini yavaş yavaş temizlik robotlarına bırakmaya başladı.

1990 yılında filtresiz ve torbasız sistemle üretimine başlanan Hyla temizlik robotları, suyla çalışan ve tozu yüzde 100 suda filtreleyen sistemle temizlik anlayışına büyük yenilik getirdi. Bu sistemle havanın yanı sıra evin kokusu da temizleniyor. Suya deniz tuzu karıştırarak deniz havası elde etmek ya da okaliptüs yağı damlatarak inhalasyon da mümkün.

Almanya genelinde yaklaşık 900 kişiye iş imkanı sağlayan Hyla, 2016 yılının ekim ayında Türk Satış Genel Müdürlüğü’nü kurdu. Hakan Akkuş’un Genel Koordinatörlüğü’nü yaptığı 40 kişilik ekip, 2017 yılında rekor sayıda satış yaparak, şirketin en fazla satış yapan bölümü oldu.





GÖRÜLMEYEN TOZLAR

Hyla’nın dışarıya toz vermeyen bir sisteme sahip olduğu için birçok sağlık kuruluşundan sertifika aldığını ve PLS X Avard’ın Almanya’da 2017 yılı ‘En Yaratıcı Marka’ ödülüne layık görüldüğünü belirten Akkuş, şu bilgiyi verdi:

“Hyla sistemi, nefes darlığı, alerji ve birçok hastalığın sebeplerinden olan gözle görünmeyen ev tozlarından arındırıyor. Evlerde, ibadethanelerde, derneklerde, çocuk yuvalarında ve işletmelerde tercih edilmeye başlanmasının gururunu yaşıyoruz. Biz sadece kullanıcı memnuniyetiyle, tavsiye üzerine alınan randevularla çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde satış ağımızı Almanya genelinde genişletmek istiyoruz. Girişimcilere hiçbir sermaye yatırmadan, çalışma saatlerini kendilerinin belirlediği ve yüksek kazançlı bir iş imkanı sunuyoruz. 400-450 Euroluk bir ek gelir elde edebilmek için 40-45 saat çalışmak zorunda olan insanlarımız var. Artık günümüzde en değerli şey zaman. Bu çağ elinden geleni yapmak değil, gerekeni yapmak çağı oldu.”

HER PAZARTESİ SEMİNER

Haziran 2017’de, Frankfurt’taki yeni binalarına taşınan Türk Satış Genel Koordinatörlüğü, her Pazartesi günü saat 17.30’da gerek tam zamanlı gerekse yarı zamanlı olarak kendi işini yapmak isteyen girişimcilere seminerler düzenliyor. İlgilenenler 0172-6134835 numaralı telefondan veya Heinrichstr.9, 60327 Frankfurt adresinden bilgi alabilecek.