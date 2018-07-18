Hiç bu kadar olmamıştı!
Kapıkule’den Türkiye’ye giren yolcu sayısı, pazartesi günü, tarihinin en yüksek rakamına ulaştı. 24 saat içinde tam 37 bin 138 yolcu Bulgaristan’dan Türkiye’ye girdi.
Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapmak için Kapıkule’yi kullananlar yoğun araç trafiğine neden oldu. Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin takviyeli ve yoğun çalışmaları sonucunda, yolcu giriş işlemleri sıkıntısız tamamlandı. 24 saat içinde gümrük kapısından 37 bin 138 kişi geçiş yaptı ve bir rekora imza atıldı.
İki yıl önce 24 saat içinde Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan geçen yolcu sayısı 10 Temmuz 2016 tarihinde en yüksek düzeye ulaşmış, 36 bin 965 kişi olarak tespit edilen yolcu giriş sayısı o dönem rekor olarak kaydedilmişti.
Önceki günkü yolcu girişi bu rekoru egale etmiş oldu. Geçişlerin yoğun olmasında Avrupa’da okulların tatil olması etkili oldu.
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