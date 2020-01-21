Hessen’in bilim ve kültür politikasından o sorumlu

YEŞİLLER üyesi olarak yine aynı partiden Angela Dorn’ın yönetiminde çalışan Asar, böylece bu bakanlığın en üst düzey memuru oldu. Başta Frankfurt, Darmstadt, Giessen, Kassel ve Marburg olmak üzere Hessen’deki çok sayıda üniversite, yüksek okul, devlet tiyatroları, müzeler, arşivler ve tarihi eserlerin, bilimsel ve kültürel enstitülerin, vakıfların bağlı olduğu bakanlık, eyaletin kültürel alanda tanıtımı, uluslararası külterel ilişkileri açısından da önemli projeleri yürütüyor. Ayşe Asar, müsteşarlık görevinden önce Rhein – Main Yüksek Okulu ve Frankfurt Üniversitesi gibi eğitim kurumlarında üst düzey yönetici olarak çalışmıştı.

Hessen Bilim ve Kültür Bakanı Angela Dorn

1975 yılında Frankfurt yakınlarındaki Taunus bölgesine bağlı Bad Schwalbach kasabasında dünyaya gelen Asar, uzun yıllardır yine bu bölgenin en eski kentlerinden Bad Camberg’de yaşıyor. Çocukluğu bu bölgede geçen Asar, Giessen Üniversitesi’nde başladığı hukuk öğrenimini Köln ve Londra’da tamamladı. Beş çocuğunun hepsi de yüksek öğrenimli bir işçi ailesinin çocuğu olan Asar da iki çocuk annesi. Ayşe Asar, eyalet meclisinde Türkiye kökenli 5 milletvekili bulunan Hessen’de hükümette görev alan ilk Türkiye kökenli.

Göçmenlerin mesleki ve akademik eğitimi konusuna çok önem veren Ayşe Asar, bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen eğitim fuarını müsteşar olmadan önce de desteklediğini söyledi. Alman medyası da çalışmalarıyla haber yaptığı Ayşe Asar’dan, ‘örnek, yetkin ve sempatik’ olarak bahsediyor.