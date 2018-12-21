Hessen’den dijitalleşmeye 1 milyar euro
Hessen’de CDU ile Yeşiller’in kuracağı ‘Siyah-Yeşil’ hükümet modeli, seçim sonrası yeniden belirlenen Hessen Eyalet Meclisi’nin 18 Ocak’ta yapacağı ilk toplantıda oylanacak.
CDU ile Yeşiller’in Hessen’de kuracağı koalisyon hükümetinin öncelikleri belli oldu. Kurulacak beş yıllık hükümet, eyalette tam gün eğitim veren okul sayısını artırıp tam gün eğitimi yaygınlaştırmak bulunuyor. Ayrıca dijitalleşme için de bütçeden 1 milyar euro ayrılacak. Öncelik verilen alanlardan biri de güvenlik. Eyaletin önemli merkezlerine daha fazla güvenlik kamaraları yerleştirilecek. Eyalet polis teşkilatına bin yeni polis alınması da hükümetin programında yer alıyor.
YEŞİLLER 4 BAKANLIK ALACAK
‘Siyah-Yeşil’ hükümet modeli, seçim sonrası yeniden belirlenen Hessen Eyalet Meclisi’nin 18 Ocak’ta yapacağı ilk toplantıda oylanacak. İlk oturumda CDU’lu Volker Bouffier’in başbakanlığı oylanacak. 137 milletvekilinden oluşan eyalet meclisinde güvenoyu için gerekli oy sayısı 69. CDU’nun 40, Yeşiller’in ise 29 milletvekili bulunuyor. Son seçimlerde meclise daha fazla milletvekili sokan Yeşiller, varılan uzlaşma gereği yeni hükümette dört bakanlık alacak.
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