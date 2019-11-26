Hessen’de yangın! İki çocuk öldü
Almanya’nın Hessen Eyaleti’nde üç katlı bir evde çıkan yangında biri 4 yaşında diğeri 10 yaşında iki kardeş yaşamını yitirdi.
HESSEN sınırları içinde kalan Mengerkirchen beldesinde bulunan evde yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor. Polis sözcüsü Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Ölen iki çocuk kardeş. Olay yeri inceleme ekibi araştırmalarını sürdürüyor” dedi. Sözcü, salı günü sabah saatlerinde çıkan yangında anne ve babanın beş yaşlarındaki bir çocuklarını kendi olanaklarıyla yangından yara almadan kurtardığını söyledi.
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