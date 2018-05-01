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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN
01.05.2018 - 12:29, Son Güncelleme:

Hessen’de ödülün konusu ‘Uyum ve Çocuklar’

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Hessen’de ödülün konusu ‘Uyum ve Çocuklar’

Almanya’nın Hessen Eyalet Hükümeti’nin geleneksel hale getirdiği, Hessen’de yaşayan bütün insanların güçlü şekilde kaynaşmasını amaçlayan proje ve inisiyatiflere verilecek, 20 bin değerindeki uyum ödülünün bu yılki konusu ‘Uyum ve Çocuklar’ oldu.

Hessen Eyalet Hükümeti’nden yapılan açıklamada çocukların toplumun geleceği olduğu ifade edilerek şöyle denildi: “Onlar, insanların korkusuzca barış içinde birlikte yaşadığı bir dünyaya umut anlamına geliyor. Halil Cibran’ın dediği gibi, ‘Büyüyünce kanat takmaları isteniyorsa, küçükken köklerine gitmek gerek...’ Birbirlerine değer vermeleri ve kişisel çevrelerinde bunu hissetmeleri özellikle önemlidir. Çocukları mümkün olduğu kadar erken yaşlarda desteklemek, gelişmelerine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu sayede yalnızca eğitim ve sonraki yıllarda iş ve gelir kapısı açılmayacak. Çocukların toplumsal aidiyet duygusu geliştirebilmeleri, toplumun önemli bir parçası olduklarını anlayabilmeleri için de temele ihtiyaçları var. Bu nedenle çocuklara teşvik, toplumsal uyumun başarısı için gerekli ön koşuldur. Daha açık ifade etmek gerekirse çok kültürlülüğün olağan hale gelmesi, hayatımızı zenginleştirmesi için çocuklarımız doğru elçilerdir.”

DÖRT YAŞINA KADAR...
“2018 Hessen Eyaleti Uyum Ödülü, dört yaşına kadar göçmen veya mülteci çocuklarını güçlendiren, teşvik eden Hessen’den kişi, grup veya projelere verilecek. Ödüle konu olan projeler denenmiş ve başarıya ulaşmış olması gerekir. Çalışmalar farklı yaş grupları ve yaşam alanları için uygulanmış olabilir. Gönüllülük prensibine dayalı çalışmalar arzu edilir. En erken 31 Aralık 2018 tarihinde sonlanacak projeler olmalıdır.”

29 HAZİRAN’A KADAR
Ödül başvuruları 29 Haziran’a kadar, yazılı olarak Hessisches Ministerium für Soziales und Intergration Referat VI 1 B, z. Hd. Frau Korn Sonnenberger Str 2/2a, 65193 Wiesbaden posta adresine veya integration@hsm.hessen.de mailine yapılması istendi.
Başvuru dilekçesi www.integrationskompass.de internet adresinden alınabilecek.

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