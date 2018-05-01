Hessen’de ödülün konusu ‘Uyum ve Çocuklar’
Almanya’nın Hessen Eyalet Hükümeti’nin geleneksel hale getirdiği, Hessen’de yaşayan bütün insanların güçlü şekilde kaynaşmasını amaçlayan proje ve inisiyatiflere verilecek, 20 bin değerindeki uyum ödülünün bu yılki konusu ‘Uyum ve Çocuklar’ oldu.
Hessen Eyalet Hükümeti’nden yapılan açıklamada çocukların toplumun geleceği olduğu ifade edilerek şöyle denildi: “Onlar, insanların korkusuzca barış içinde birlikte yaşadığı bir dünyaya umut anlamına geliyor. Halil Cibran’ın dediği gibi, ‘Büyüyünce kanat takmaları isteniyorsa, küçükken köklerine gitmek gerek...’ Birbirlerine değer vermeleri ve kişisel çevrelerinde bunu hissetmeleri özellikle önemlidir. Çocukları mümkün olduğu kadar erken yaşlarda desteklemek, gelişmelerine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu sayede yalnızca eğitim ve sonraki yıllarda iş ve gelir kapısı açılmayacak. Çocukların toplumsal aidiyet duygusu geliştirebilmeleri, toplumun önemli bir parçası olduklarını anlayabilmeleri için de temele ihtiyaçları var. Bu nedenle çocuklara teşvik, toplumsal uyumun başarısı için gerekli ön koşuldur. Daha açık ifade etmek gerekirse çok kültürlülüğün olağan hale gelmesi, hayatımızı zenginleştirmesi için çocuklarımız doğru elçilerdir.”
DÖRT YAŞINA KADAR...
“2018 Hessen Eyaleti Uyum Ödülü, dört yaşına kadar göçmen veya mülteci çocuklarını güçlendiren, teşvik eden Hessen’den kişi, grup veya projelere verilecek. Ödüle konu olan projeler denenmiş ve başarıya ulaşmış olması gerekir. Çalışmalar farklı yaş grupları ve yaşam alanları için uygulanmış olabilir. Gönüllülük prensibine dayalı çalışmalar arzu edilir. En erken 31 Aralık 2018 tarihinde sonlanacak projeler olmalıdır.”
29 HAZİRAN’A KADAR
Ödül başvuruları 29 Haziran’a kadar, yazılı olarak Hessisches Ministerium für Soziales und Intergration Referat VI 1 B, z. Hd. Frau Korn Sonnenberger Str 2/2a, 65193 Wiesbaden posta adresine veya integration@hsm.hessen.de mailine yapılması istendi.
Başvuru dilekçesi www.integrationskompass.de internet adresinden alınabilecek.
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