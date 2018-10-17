Hessen’de CDU-Yeşiller koalisyonu yıkılacak mı?
Gelecek hafta Hessen’de yapılacak eyalet seçimleriyle ilgili yapılan anketler, mevcut CDU-Yeşiller hükümetinin kurulmasının zor olduğunu gösteriyor. Anketlere göre Yeşiller oylarını artırırken, CDU ise büyük oranda oy kaybına uğruyor.
ALMANYA’da gözler, Bavyera seçimlerinin ardından 28 Ekim’de Hessen’de yapılacak eyalet seçimlerinde. 4.4 milyon seçmenli eyalette 23 parti 110 sandalyeli meclise girmek için yarışacak. Hessen’de farklı siyasi partilerden 12 Türkiye kökenli aday da var. Eyalette CDU ile Yeşiller koalisyonu var. Ancak gelecek hafta pazar günü yapılacak seçimlerde Eyalet Başbakanı Volker Bouffier’in başbakanlığında CDU-Yeşiller koalisyonun yeniden iktidarı zor gibi görünüyor. Anketlere göre CDU ve Yeşiller’in toplam oyları yüzde 45 civarında ve koalisyonun devamı için yetmiyor.
AfD İLK KEZ GİRECEK
Adayların seçim kampanyalarının ana konuları ise dizel yasağı, eğitim politikaları, yüksek kiralar ve trafik. Kamuoyu yoklamalarında ise CDU büyük oranda oy kaybediyor. Seçmen, dizel krizini çözemeyen büyük koalisyona öfkeli. Anketlere göre 2013 seçimlerinde yüzde 38.3 oy alan CDU, bu seçimlerde yüzde 29, yüzde 30.7 oy alan SPD yüzde 23 oy alacak. Yeşiller’in ise oyunu yüzde 11.1’den yüzde 18’e çıkaracağı tahmin ediliyor. Sol Parti’nin yüzde 8, FDP’nin yüzde 6’yla meclise girmesi beklenirken, seçimlere ilk kez katılan aşırı sağcı AfD’nin oy patlaması yaşayacağı ve yüzde 13 oy alacağı hesap ediliyor.
NASIL BİR HÜKÜMET?
Anketlere göre CDU, sandıktan yine birinci parti çıkacak. Ancak Yeşiller’le hükümeti kuracak sayıya ulaşılamıyor. Bu durumda iki ayrı koalisyon seçeneği var. Birinci seçenek; CDU’nun SPD ile büyük koalisyonu. İkincisi ise; CDU-Yeşiller-FDP arasında yapılacak olası Jamaika koalisyonu. SPD’nin eyalet başbakan adayı Thorsten Schaefer Gümbel, üçüncü kez seçim yarışına giriyor ve partisini iktidara taşımak istiyor. Ancak parti içinde büyük koalisyon karşıtlığı giderek güçleniyor. Hessen seçimlerinden sonra Almanya’da siyasetin yeniden şekilleneceği kaçınılmaz görünüyor.
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