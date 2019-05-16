Hessen zanlısı, Belçika’ya kaçmış
Almanya’nın Hessen Eyaleti’nde geçen hafta aracının içinde uğradığı silahlı saldırıda ölen Fatima T.’nin katil zanlısının kimliği belirlendi. Zanlının Belçika’ya kaçtığı belirlendi.
OLAYLA ilgili soruşturma başlatan polis, katil zanlısının Muhammed Soultana olduğunu tespit etti. Zanlının fotoğraflarını basına dağıtan polis, Soultana’nın cinayette kullandığı silahı da yanına alarak Belçika’ya kaçtığını tespit etti. Alman polisi şimdi Belçika polisiyle iş birliği içinde zanlıyı yakalamayı umut ediyor.
Almanya’da sabit adresi bulunmayan zanlının öldürülen Fatima T.’nin kız kardeşinin tanıdığı olduğu öğrenildi. Yaklaşık 2 metre boyunda olan ve sportif görünüme sahip Soultana’yı görenlerin kendisine müdahale etmemesini isteyen polis, “Silahlı olduğu için tehlikeli olabilir” uyarısında bulundu.
44 yaşındaki Fatima T., geçen hafta perşembe akşamı Offenbach kentinde kendisine ait cipin içinde sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Yanına yaklaşan Audi marka otomobilin içinden açılan ateş sonucu Fatima T.’nin kafasına kurşun isabet etmişti. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırılamadan yaşamını yitirmişti.
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