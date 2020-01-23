Hessen Eyalet Müzesi 200 yaşında

ALMANYA’nın en eski müzeleri arasında yer alan müzede, bir milyon civarında eser ve eşya var. Sadece Alman sanatçı Josef Beuys’un 290 eseri bulunuyor. Müzenin tarihçesi ise Hessen Dük’ü I. Ludewig’e uzanıyor. Büyük Dük Ludewig Dürer, Rembrandt gibi ünlü ressamların eserlerini, cam tabloları topluyor ve koleksiyonunu 1820’de vakıf olarak devlete devredip halkın ziyaretine açıyor. Eserler başlangıçta sarayda sergileniyor, ancak 1906’dan itibaren Berlin’deki ünlü Pergamon Müzesi’nin mimarı Alfred Messel’in eseri olan müze binasına taşınıyor. Müzeyi her yıl 80 bin insan ziyaret ediyor.