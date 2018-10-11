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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / GİESSEN
11.10.2018 - 15:27, Son Güncelleme:

Hessen Başbakanı: 28 ekimde Türkleri sandığa bekliyoruz

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Hessen Başbakanı: 28 ekimde Türkleri sandığa bekliyoruz

Türk Alman Sağlık Vakfı’na konuk olan Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, 28 ekimde yapılacak eyalet seçimlerinde Türklerin sandığa giderek tercihlerini yansıtmalarını istedi.

ALMANYA’nın CDU’lu Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, Türk Alman Sağlık Vakfı Başkanı Dr. Yaşar Bilgin’in konuğu oldu. Giesssen’deki Stadtbäckerei adlı fırında Türklerle birlikte kahvaltı yapan Bouffier, 28 ekimde Hessen’de yapılacak eyalet seçimleri öncesinde sıcak mesajlar verdi. Kahvaltıya Türk Alman Sağlık Vakfı yetkililerinin yanısıra iş insanları ve gazeteciler de katıldı.

Hessen Başbakanı: 28 ekimde Türkleri sandığa bekliyoruz

AfD VE SOL PARTİ İLE ASLA
Bir soru üzerine Hessen Eyalet Meclisi’ne girmesine kesin gözüyle bakılan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ve Sol Parti ile asla koalisyon yapmayacaklarının kaydeden Hıristiyan demokrat politikacı, “Almanya’da Türkler uzun süre SPD’yi destekledi. Artık büyük bölümü partimizi destekliyor. Bu, seçimlerde sandığa da yansımalı” dedi. Bouffier, başta AfD lideri Alexander Gauland olmak üzere üst düzey AfD yöneticilerinin eski CDU’lu olduklarının hatırlatılması üzerine de, “Çok uzun süre önce partimizden ayrıldılar ve bir daha hiç görülmediler” dedi.

Hessen Başbakanı: 28 ekimde Türkleri sandığa bekliyoruz

ANKARA’DAN DİN ÖĞRETMENİ İSTEMİYORUZ
Din derslerinin Almanya’da anayasal bir hak olduğunu da kaydeden Başbakan Bouffier özetle şunları söyledi: “Almanya’da kim neye inanmak istiyorsa inansın. Önemli olan kurallarımız. Ankara’dan Almanca bilmeyen birilerinin gelip din derslerine katılmalarını istemiyoruz. Ancak bizim din dersi konusunda muhataba ihtiyacımız var. Çok farklı teşkilatlar, gruplar ve aleviler var. İslam teşkilatları arasında muhatap bulmakta zorlanıyoruz.”
Bouffier, mazotlu araçların Frankfurt’a giriş yasağı konusunda ise “Kuralları koyduysak buna uymak zorundayız” diye konuştu.

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