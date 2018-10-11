Hessen Başbakanı: 28 ekimde Türkleri sandığa bekliyoruz
Türk Alman Sağlık Vakfı’na konuk olan Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, 28 ekimde yapılacak eyalet seçimlerinde Türklerin sandığa giderek tercihlerini yansıtmalarını istedi.
ALMANYA’nın CDU’lu Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, Türk Alman Sağlık Vakfı Başkanı Dr. Yaşar Bilgin’in konuğu oldu. Giesssen’deki Stadtbäckerei adlı fırında Türklerle birlikte kahvaltı yapan Bouffier, 28 ekimde Hessen’de yapılacak eyalet seçimleri öncesinde sıcak mesajlar verdi. Kahvaltıya Türk Alman Sağlık Vakfı yetkililerinin yanısıra iş insanları ve gazeteciler de katıldı.
AfD VE SOL PARTİ İLE ASLA
Bir soru üzerine Hessen Eyalet Meclisi’ne girmesine kesin gözüyle bakılan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ve Sol Parti ile asla koalisyon yapmayacaklarının kaydeden Hıristiyan demokrat politikacı, “Almanya’da Türkler uzun süre SPD’yi destekledi. Artık büyük bölümü partimizi destekliyor. Bu, seçimlerde sandığa da yansımalı” dedi. Bouffier, başta AfD lideri Alexander Gauland olmak üzere üst düzey AfD yöneticilerinin eski CDU’lu olduklarının hatırlatılması üzerine de, “Çok uzun süre önce partimizden ayrıldılar ve bir daha hiç görülmediler” dedi.
ANKARA’DAN DİN ÖĞRETMENİ İSTEMİYORUZ
Din derslerinin Almanya’da anayasal bir hak olduğunu da kaydeden Başbakan Bouffier özetle şunları söyledi: “Almanya’da kim neye inanmak istiyorsa inansın. Önemli olan kurallarımız. Ankara’dan Almanca bilmeyen birilerinin gelip din derslerine katılmalarını istemiyoruz. Ancak bizim din dersi konusunda muhataba ihtiyacımız var. Çok farklı teşkilatlar, gruplar ve aleviler var. İslam teşkilatları arasında muhatap bulmakta zorlanıyoruz.”
Bouffier, mazotlu araçların Frankfurt’a giriş yasağı konusunda ise “Kuralları koyduysak buna uymak zorundayız” diye konuştu.
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