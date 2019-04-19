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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
19.04.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Hesapları bloke edilen camilerin yöneticileri UNIA’ya başvurdu

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Hesapları bloke edilen camilerin yöneticileri UNIA’ya başvurdu

Belçika’da bir grup caminin hesaplarının bloke edilmesi ve müşteri olarak reddedilmesi üzerine cami yöneticileri, bankalar hakkında Irkçılığa Karşı Mücadele ve Fırsat Eşitliği Merkezi’ne (UNIA) şikâyette bulundu.

BELÇİKA’da bir grup cami derneği yöneticisi, hesaplarının bankalarca bloke edildiğini ve müşteri olarak kabul edilmediklerini duyurdu. Yapılan ortak açıklamada cami yöneticileri, neden banka müşterisi olarak kabul edilmedikleri ve mevcut hesaplarının bloke edilmesi hakkında bir bilgileri olmadığını ifade etti. Bankalarca bilgilendirilmeyen cami yöneticileri, başbakanlığa bağlı Irkçılığa Karşı Mücadele ve Fırsat Eşitliği Merkezi’ne bankaları şikâyet etti.
Bankacılık Federasyonu Febelfin tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, “Şikâyetçiler bankaların camileri etkin bir şekilde dışladıklarını ispatlayamaz ancak bir bankanın mümkün olduğunca az risk almak istediğini onlar da biliyor. UNIA, bankalarla irtibata geçecek ve sorunun nereden kaynaklandığı konusunda bilgi edinecek” ifadeleri kullanıldı.

 

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