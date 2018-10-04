Hesabında 500 bin sterlini varken otobüs parasını ödeyemedi
Londra’da yaşayan Nihat Karakuş bindiği otobüsün ücretini içerisinde 146 sterlin olan banka kartı ile ödeyemeyince otobüsten indi. Kartını bankamatiğe taktığında ise gözlerine inanamadı. Hesabında 500 bin sterlin gözüküyordu ve para kendisinin değildi. Karakuş, şimdi paranın sahibini arıyor.
İNGİLTERE’nin başkenti Londra’da yaşayan 40 yaşındaki Nihat Karakuş, iki haftadır hesabına yanlışlıkla yatırılan yarım milyon sterlinin sahibini arıyor. Her şey son 5 yıldır aynı bankanın kredi kartını kullanan Karakuş’un şehir içinde bindiği otobüste Oyster kartının geçmemesi üzerine içerisinde 146 sterlin olan banka kartı üzerinden ödeme yapmak istemesiyle başladı.
GÖZLERİNE İNANAMADI
Banka kartının ödeme yapmadığını gören Karakuş, otobüsten indikten sonra bankamatiğe gitti. Hesabında toplam 500 bin sterlin gören Karakuş gözlerine inanamadı. Bankamatiğin bozuk olabileceği düşüncesiyle gittiği ikinci, üçüncü bankamatiklerde de aynı miktarı görünce bankanın müşteri hizmetlerini aradı. Herhangi bir yerden para bekleyip beklemediği sorulan Karakuş hayır yanıtını verince hesabıyla ilgili inceleme başlatıldı. Banka yetkilileri paranın birileri tarafından hesabına yanlışlıkla yatırılmış olabileceğini ifade ediyor. Karakuş’un banka tarafından bloke konulan hesabı şuan - 4.5 sterlin gözükürken, nakit olarak 499 bin 479 bin sterlin çekebileceği belirtiliyor. Karakuş, şimdi 146 sterlin parasının iade olmasını bekliyor.
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