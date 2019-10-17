Herkesi bekliyoruz: 19. Frankfurt Türk Film Festivali başlıyor
27 Ekim - 01 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek 19. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali öncesi yapılan basın toplantısında konuşan Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, Türk ve Alman sinema yıldızlarını bir araya getirecek festivale herkesi beklediklerini söyledi.
TÜRKİYE Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Frankfurt Başkonsolosluğu ile Hessen Bilim ve Sanat Bakanlığı, Frankfurt Anakent Belediyesi Kültür Dairesi ile Şehircilik ve Pazarlama Dairesi, Filmhaus Frankfurt ve sponsorların desteği ile 19. kez düzenlenecek Frankfurt Türk Film Festivali öncesi basın toplantısı yapıldı. Bu yıl ki açılış filmi ‘Kapı’ seçilen festivalde son yılarda gözde filmlerin yer aldığına dikkat çeken Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, “19 yıl evvel bu festivali hayata geçirirken amacımız bizim dışımızdaki insanlara kendimizi, ülkemizi, kendi insanımızı ve kültürümüzün bir parçası olan Türk sinemasını anlatmaktı. Amacımıza ulaştığımıza inanıyorum. Hessen’de yaşayanları festivale sahip çıkmaya ve herkesi festivale katılmaya davet ediyorum” dedi.‘ALTIN ELMA’LAR İÇİN YARIŞACAK FİLMLER
Konserler, atolye çalışmaları, paneller ve sohbetlerin düzenleneceği festivalin ön çalışmaları hakkında bilgiler veren Sıktı, 10 yıldır devam eden ‘Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması’ ve ‘Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Yarışması’na dikkati çekti. Sıtkı, Türk ve Alman birincilerin seçildiği yarışmaya bu yıl Almanya’dan 15, Türkiye’den ise 52 kısa filmin müracaat ettiğini kaydetti. Altın Elma ödüllü ‘Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Yarışması’ için yarışacak 10 film, yönetmen Mustafa Kara, oyuncular Asuman Dabak ile Hatice Aslan, sinema yazarı Olkan Özyurt, müzisyen Murat Evgin, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nilay Ulusoy’dan oluşan Türkiye jürisi tarafından seçildi. Altın Elma için yarışacak ‘Anons’, ‘Babamın Kemikleri’, ‘Çınar’, ‘Güvercin’, ‘Güvercin Hırsızları’, ‘Halef’, ‘İçerdekiler’, ‘Kapan’, ‘Kardeşler’ ve ‘Sibel’ filmleri, Alman sinemacılardan oluşan jüri tarafından değerlendirildikten sonra kazananlara ödülleri, festivalin kapanış töreninde takdim edilecek.TÜRK SİNEMA DÜNYASI YİNE FRANKFURT’TA TOPLANACAK
Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ve kültürel paylaşımı artırmayı ve birlikte yaşam kültürüne katkıda bulunmayı amaçlayan festivale destek veren Filmhaus Frankfurt Müdürü Ralf Förg de ‘Oray’ filmin Almanya‘da yaşayan Türklerin hayatını konu aldığı için en beğendiği film olduğunu söyledi. Frankfurt Belediyesi’nden Beate Collin ise festivalin Türk sinemasını ve en iyi yönetmenleri Frankfurt’a getirmesinin kendilerini çok memnun ettiğini ve bu nedenle uzun yıllardan beri festivali desteklediklerini söyledi.
Basın toplantısına Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, Basın Sorumlusu Özlem Dursun, Event Koordinatörü Burcu Gören, Filmhaus Frankfurt Müdürü Ralf Förg ile Frankfurt Belediyesi Hauptamt für Stadtmarketing yetkilisi Beate Collin katıldı
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