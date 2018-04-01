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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraflar: AFP
01.04.2018 - 11:20, Son Güncelleme:

‘Herkes yüzleşmeli... İslam Almanya’nın bir parçası’

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‘Herkes yüzleşmeli... İslam Almanya’nın bir parçası’

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in “İslam Almanya’ya ait değildir” şeklindeki sözleri koalisyon ortakları Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) arasında görüş ayrılığı yarattı.

ALMANYA Federal Meclisi Başkanı Wolfgang Schaeuble, İslam’ın Almanya’nın bir parçası olduğunun artık kabul edilmesi gerektiğini dile getirdi. CDU’lu politikacı Schaeuble, Funke Medya Grubu’na verdiği mülakatta, “Tarihini gidişine engel olamayız. İslam’ın artık Almanya’nın bir parçası haline gelmesi durumuyla herkesin yüzleşmesi gerekiyor” dedi. Schaeuble, ancak Müslümanların da, Müslüman gelenekleriyle şekillenen bir ülkede yaşamadıklarının bilincinde olması gerektiğini vurguladı.

CSDU AYNI GÖRÜŞTE ISRARLI
Ancak CSU Alman Meclis Grubu Başkanı Alexander Dobrindt ise Focus dergisine yaptığı açıklamada, “İslam, Almanya’ya ait değildir” sözünü tekrarladı. “İslam Almanya’ya ait” sözünün göçmenlere yanlış bir mesaj olacağını belirten Dobrindt, bu sözün “uyuma engel” olduğunu savundu. Göçmenlerin topluma uyum sağlaması gerektiğini vurgulayan Dobrindt, bu ülkede Almanları karşılarına alarak yaşamamaları gerektiğini ifade etti.
Dobrindt, bu konuda CDU ile sürekli tartışıp tartışmayacaklarına ilişkin bir soru üzerine de, CSU’nun görüşünün belli olduğunu söyledi. Dobrindt, “CSU görüşünü değiştirmeyecek, ne de olsa halkın çoğu İslam’ın Almanya’ya ait olmadığını düşünüyor” sözleriyle yanıt verdi.
Dobrindt, bu tartışma ile toplumda bölünmeye yol açtıkları şeklinde eleştirilere ise itiraz etti. Dobrindt, “Önemli bir çoğunluğun düşüncesini dile getirenler bölünmeye yol açmaz, tam aksine birleştirici olurlar” dedi.

MERKEL DE İTİRAZ ETMİŞTİ
CDU yönetimi, Bavyera Eyaleti’nde sonbaharda yapılacak seçimlere kadar CSU’nun uzlaşmaya yanaşmayan bu tutumunu sürdüreceğini tahmin ediyor. Kardeş partisi CDU’ya göre daha muhafazakar bir çizgi izleyen CSU’nun sadece Bavyera eyaletinde teşkilatları bulunuyor.
İçişleri Bakanı Seehofer’in göreve başlamasından birkaç gün sonra “İslam’ın Almanya’ya ait olmadığını” söylemesi tartışmalara yol açmış, Başbakan Angela Merkel de Seehofer’in bu sözüne itiraz etmişti. Almanya’da yaklaşık 4,5 milyon Müslüman yaşıyor.

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