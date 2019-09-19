'Herkes konuşur, Albayrak yapar'

İLK otonom otomobil sürüşünü Prof. Dr. Albayrak ile birlikte Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer ve Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller yaptı. Başarıyla tamamlanan ilk denemeden sonra diğer beş otomobille de gazeteciler test sürüşü gerçekleştirdi. Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ın da katıldığı ilk etabın açılışını Bakan Scheuer yaptı. Berlin’e ilk geldiği 2002’de bu yolun kendisini korkuttuğunu belirten Bakan Scheuer, “Çok karmaşık gelmişti. Trafiğin yoğunluğu ve karmaşıklığı benim geldiğim Passau kentinden çok farklıydı. Prof. Albayrak ve 12 kişilik ekibi, bu yolu şimdi dijitalleştirdi. Herkes projelerden bahseder ama Prof. Albayrak yapar. O Mr. Q gibi” dedi. (Mr. Q karakteri, James Bond filmlerinde istihbaratın tüm teknik donanımını kuran kişi.)

Prof. Albayrak da açılışa katılanlara yolla ilgili brifing verdi. Tek başına akıllı otomobillerin yetmeyeceğini belirten Prof. Albayrak şunları söyledi:





‘DÜNYANIN EN KARMAŞIK YOLU’

“Bunun için yolları da akıllı hale getirmek gerekir. Biz, 3.6 kilometrelik yolun belli güzergâhlarında her biri içinde de çok sayıda sensörlerin bulunduğu yüz sensör yerleştirdik. Sensörler, günde 50 Tera bilgi toplayacak. Bilgilerle hem otonom otomobiller hem de sürücüsü olan otomobiller dışarıdan bilgi alacak. Bizim çalışmalarını tamamladığımız yol, dünyanın en karmaşık yolu. Dört şeritli ve yaklaşık 40 metre genişliğinde. Yolun ortasında ve kenarlarında otomobiller için park yerleri var. Güzergâh üzerinde iki göbek bulunuyor. Bu göbeklerde beşer giriş ve çıkış yolu var. Yayalar ve bisikletliler de bu yolu yoğun kullanıyor. Dijitalleşme sayesinde bu yollarda kazalar minimuma inecek. Otonom otomobiller sürücüsü olanlardan daha emniyetli seyredecek. Akıllı otomobillerde görüş mesafesi önemli. Bir otomobilin saatte 50 kilometre hız yapması durumunda önündeki 400 metrede neler olduğunu bilmesi gerekir. Yerleştirilen sensörler sayesinde bilgiler buluta, oradan da otomobile gönderilecek. Böylce otonom araçlar 400 metrelik mesafeyi bir insan beyni kadar algılayabilecek bilgilere sahip olacak, kendisini yolda emniyetli olarak konumlandırabilecek. Trafik de sorunsuz akacak.”





PARK SORUNUNU DA ÇÖZECEK

“Akıllı yol sadece otomobillerin seyrini kolaylaştırmayacak. Park yeri arayan sürücülere de nerede boş park olduğu bilgisini verecek. Sürücü bilgiyi alınca park yerini kendisi için rezerve edebilecek ve gidince de otomobilini park edebilecek. Akıllı yol, çevreyle ilgili bilgi de verecek. Trafik akışının yarattığı hava kirliliği veya trafikteki yoğunluğu ölçecek. Yol boyunca binaların tepesine ve yer altına yerleştirilen sensörler sayesinde toplanan bilgiler çok farklı alanlarda kullanılabilecek.”





James Bond filmlerinin ünlü karakteri Mr. Q, filmde, İngiliz gizli istihbaratı MI6 teşkilatının teknik donanımından sorumlu ve James Bond’u teknik oyunlarla donatan kişi. İngiliz oyuncu Desmond Wilkinson Llewelyn, James Bond filmindeki Mr. Q rolüyle meşhur oldu. Fotoğraf: CC BY-SA 3.0