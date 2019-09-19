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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN- dpa
19.09.2019 - 16:46, Son Güncelleme:

'Herkes konuşur, Albayrak yapar'

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'Herkes konuşur, Albayrak yapar'

Berlin Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Albayrak’ın yaklaşık üç yıldır üzerinde çalıştığı ‘Akıllı Yol’un ilk etabı tamamlandı. Berlin’de ‘Protokol Bulvarı’ olarak da bilinen ve 3.6 kilometre uzunluğundaki 17’nci Juni Caddesi’nde dijitalleşme sonrası otonom otomobillerin ilk test sürüşleri başarıyla gerçekleşti.

İLK otonom otomobil sürüşünü Prof. Dr. Albayrak ile birlikte Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer ve Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller yaptı. Başarıyla tamamlanan ilk denemeden sonra diğer beş otomobille de gazeteciler test sürüşü gerçekleştirdi. Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ın da katıldığı ilk etabın açılışını Bakan Scheuer yaptı. Berlin’e ilk geldiği 2002’de bu yolun kendisini korkuttuğunu belirten Bakan Scheuer, “Çok karmaşık gelmişti. Trafiğin yoğunluğu ve karmaşıklığı benim geldiğim Passau kentinden çok farklıydı. Prof. Albayrak ve 12 kişilik ekibi, bu yolu şimdi dijitalleştirdi. Herkes projelerden bahseder ama Prof. Albayrak yapar. O Mr. Q gibi” dedi. (Mr. Q karakteri, James Bond filmlerinde istihbaratın tüm teknik donanımını kuran kişi.)
Prof. Albayrak da açılışa katılanlara yolla ilgili brifing verdi. Tek başına akıllı otomobillerin yetmeyeceğini belirten Prof. Albayrak şunları söyledi:

Herkes konuşur, Albayrak yapar

‘DÜNYANIN EN KARMAŞIK YOLU’
“Bunun için yolları da akıllı hale getirmek gerekir. Biz, 3.6 kilometrelik yolun belli güzergâhlarında her biri içinde de çok sayıda sensörlerin bulunduğu yüz sensör yerleştirdik. Sensörler, günde 50 Tera bilgi toplayacak. Bilgilerle hem otonom otomobiller hem de sürücüsü olan otomobiller dışarıdan bilgi alacak. Bizim çalışmalarını tamamladığımız yol, dünyanın en karmaşık yolu. Dört şeritli ve yaklaşık 40 metre genişliğinde. Yolun ortasında ve kenarlarında otomobiller için park yerleri var. Güzergâh üzerinde iki göbek bulunuyor. Bu göbeklerde beşer giriş ve çıkış yolu var. Yayalar ve bisikletliler de bu yolu yoğun kullanıyor. Dijitalleşme sayesinde bu yollarda kazalar minimuma inecek. Otonom otomobiller sürücüsü olanlardan daha emniyetli seyredecek. Akıllı otomobillerde görüş mesafesi önemli. Bir otomobilin saatte 50 kilometre hız yapması durumunda önündeki 400 metrede neler olduğunu bilmesi gerekir. Yerleştirilen sensörler sayesinde bilgiler buluta, oradan da otomobile gönderilecek. Böylce otonom araçlar 400 metrelik mesafeyi bir insan beyni kadar algılayabilecek bilgilere sahip olacak, kendisini yolda emniyetli olarak konumlandırabilecek. Trafik de sorunsuz akacak.”

Herkes konuşur, Albayrak yapar

PARK SORUNUNU DA ÇÖZECEK
Akıllı yol sadece otomobillerin seyrini kolaylaştırmayacak. Park yeri arayan sürücülere de nerede boş park olduğu bilgisini verecek. Sürücü bilgiyi alınca park yerini kendisi için rezerve edebilecek ve gidince de otomobilini park edebilecek. Akıllı yol, çevreyle ilgili bilgi de verecek. Trafik akışının yarattığı hava kirliliği veya trafikteki yoğunluğu ölçecek. Yol boyunca binaların tepesine ve yer altına yerleştirilen sensörler sayesinde toplanan bilgiler çok farklı alanlarda kullanılabilecek.”

Herkes konuşur, Albayrak yapar

James Bond filmlerinin ünlü karakteri Mr. Q, filmde, İngiliz gizli istihbaratı MI6 teşkilatının teknik donanımından sorumlu ve James Bond’u teknik oyunlarla donatan kişi. İngiliz oyuncu Desmond Wilkinson Llewelyn, James Bond filmindeki Mr. Q rolüyle meşhur oldu. Fotoğraf: CC BY-SA 3.0

Herkes konuşur, Albayrak yapar

Herkes konuşur, Albayrak yapar

Herkes konuşur, Albayrak yapar

Herkes konuşur, Albayrak yapar

 

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