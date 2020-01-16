Herkes bağışçı olacaktı ama...

ALMANYA’da itiraz etmeyen herkesi otomatik olarak bağışçı yapmayı öngören yasa tasarısı Meclis’e takıldı. Yasa tasarısı bugünkü oturumda yapılan oylamada 292 milletvekilinin ‘evet’, 375 milletvekilinin ‘hayır’ oyu kullanmasıyla reddedildi. Ancak Yeşiller’in öncülük ettiği herkese 10 yılda bir organ bağışı yapıp yapılmayacağının sorulması ve her haneye mektup gönderilerek organ bağışının öneminin anlatılmasısının yer aldığı tasarı Meclis’te kabul gördü. Tasarının yasallaşması için eyaletler meclisi ve cumhurbaşkanının onayı gerekiyor. Tasarı yasallaştığı taktirde 2022 yılında yürürlüğe girecek. İlk mektuplar da iki yıl sonra herkese gönderilmeye başlanacak.





DESTEK İSTEDİ

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın, farklı partilere mensup 222 milletvekilinin imzasıyla Meclis’e taşıdığı ve reddedilen yasa tasarısına karşı olanlar ‘Organlar kişilere ait ve kişiler kendi kararını kendi vermeli’ argümanını öne sürdü. Bakan Spahn ise organ bağışının çok az olduğunu ve binlerce hasta ve hasa yakınının organ beklediğini dile getirerek tasarıya destek istedi.

HALK TASARIDAN YANAYDI

Alman İkinci Kanalı ZDF’nin yaptığı bir anketin sonucuna göre Almanlar herkesi otomatik olarak bağışçı yapan tasarıyı destekledi. Ankette çıkan sonuca göre halkın yüzde 61’i Bakan Spahn’ın tasarısından yana görüş belirtti. Almanya’da her gün oralama üç kişi, yılda da yaklaşık bin kişi organ yetmezliğinden yaşamını yitiriyor. Yılda ortalama 9 bin hasta böbrek, karaciğer, akciğer veya kalp gibi organ nakli bekliyor. Almanya’da bağışçı sayısı da oldukça düşük. Her bir milyon kişiden sadece 11 kişi organ bağışı yapıyor. İspanya’da bu oran bir milyondan 48.