‘Herkes Avrupa’da kendini güvende hissetmeli’

BİR milyonu aşkın insanın hayatını kaybettiği Auschwitz-Birkenau’nun kurtuluşunun 75’inci yıldönümü vesilesiyle Berlin Devlet Opera binasında bir konser düzenlendi. Konserde konuşan Başbakan Merkel şunları söyledi: “Biz anıları korumalı ve canlı tutmalıyız. Biz hoşgörüsüzlüğe, kine, ırkçılığa ve antisemitizme, etnik gruplara yönelik insan düşmanlığına karşı kararlıca durmalıyız. Tüm insanların Almanya’da ve Avrupa’da kendini evinde ve güvende hissetmesi için sorumluluk taşıyoruz. Biz özellikle genç insanları duyarlı kılmalıyız. Bu nedenle konserden elde edilen gelirin Auschwitz Birkenau Vakfı’nın gençlik projesine bağışlanması anlamlı.”





TUTSAKLARA MÜZİK ÇALDIRDILAR

Nazilerin toplama kamplarında insanları öldürürken, tutsak müzisyenlere müzik çaldırdığına dikkat çeken Başbakan Merkel, bunun dehşet verici olduğunu söyledi. Merkel, "Adam Kopycinski Auschwitz’de erkekler orkestra şefiydi. O bu dehşetten sağ kurtuldu ve savaştan sonra Polonya’nın ünlü operalarında çalıştı. Müziğin önemini hep vurguladı. Müziğin, insanlık onurunun çiğnendiği toplama kamplarında insanın kendine saygısını teşvik ettiğini söyledi” dedi. Konseri Başbakan Merkel’le birlikte izleyen Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, “Biz gerçeklerden yana durmalıyız, aksi takdirde anılar silinir” dedi. Konserde ünlü müzisyen Arnold Schönbergs’in ‘Varşova’da kurtulan biri’ adlı eseri ve Beethoven’ın üçüncü senfonisi seslendirildi.