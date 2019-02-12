Her yıl 260 bin yabancı iş gücüne ihtiyaç var
Bertelsmann Vakfı’nın yaptırdığı bir araştırma, Almanya’da doğum oranlarının düşük olması nedeniyle kalifiye eleman açığının gittikçe arttığını, buna göre de yurt dışından iş gücüne ihtiyaç duyulduğunu ortaya koydu. Eğer ülkede doğurganlık artmazsa 2060 yılına kadar her yıl yurt dışından 260 bin çalışana ihtiyaç duyulacak.
ALMANYA’DA işçi bulmakta zorlanan Alman şirketlerinin bir milyon çalışanı istihdam edecek açık olduğu açıklandı. Siyasiler yıllardır işsizlikle mücadele edecek politikaları hayata geçirmenin mücadelesini verirken, şimdi çalışan bulma sorunu baş gösteriyor. Bertelsmann Vakfı’nın ‘Göç ve Dijitalleşme’ konulu araştırmasına göre, doğum oranın düşüklüğü yüzünden ihtiyaç duyulan kalifiye elaman açığının gittikçe büyüyeceği tahmin ediliyor. Kalifiye elaman açığı da bu durumda ancak yurt dışından temin edilebilecek. Araştırmanın sonucu ülkede doğurganlık oranı artmazsa 2060 yılına kadar her yıl yurt dışından 260 bin iş gücünü almak zorunda kalınacağını ortaya koydu. Almanya’da özellikle mühendis, hasta bakıcı ve el sanatkarlarına ihtiyaç duyuluyor.
UZMAN İŞ GÜCÜ GÖÇÜ VAR
Araştırmanın bir başka sonucuna göre, eğer Almanya göç almazsa 41 yılda nüfusu 16 milyon azalacak. Almanya’nın Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden aldığı iş gücü de bu açığı kapatmaya yetmeyecek. Uzmanlar Almanya’nın AB içinde yılda en fazla 114 bin iş gücü göçünü alabileceğini geriye kalan 146 binin ise AB üyesi olmayan ülkelerden temin etmek zorunda olduğuna işaret ediyor. Bartelsmann Vakfı Başkanı Jörg Dräger “Günümüzde çok az sayıda üçüncü dünya ülkelerinden Almanya’ya uzman iş gücü göçü yaşanıyor. 2017 yılında bu sayı 38 bin’de kaldı. Almanya üçüncü dünya ülkelerinden uzman iş gücü göçünü iyi yönetmek zorunda. Göç yasası ivedilikle yeniden düzenlenmeli ve iyileştirilmeli” dedi.
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