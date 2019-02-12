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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
12.02.2019 - 15:19, Son Güncelleme:

Her yıl 260 bin yabancı iş gücüne ihtiyaç var

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Her yıl 260 bin yabancı iş gücüne ihtiyaç var

Bertelsmann Vakfı’nın yaptırdığı bir araştırma, Almanya’da doğum oranlarının düşük olması nedeniyle kalifiye eleman açığının gittikçe arttığını, buna göre de yurt dışından iş gücüne ihtiyaç duyulduğunu ortaya koydu. Eğer ülkede doğurganlık artmazsa 2060 yılına kadar her yıl yurt dışından 260 bin çalışana ihtiyaç duyulacak.

ALMANYA’DA işçi bulmakta zorlanan Alman şirketlerinin bir milyon çalışanı istihdam edecek açık olduğu açıklandı. Siyasiler yıllardır işsizlikle mücadele edecek politikaları hayata geçirmenin mücadelesini verirken, şimdi çalışan bulma sorunu baş gösteriyor. Bertelsmann Vakfı’nın ‘Göç ve Dijitalleşme’ konulu araştırmasına göre, doğum oranın düşüklüğü yüzünden ihtiyaç duyulan kalifiye elaman açığının gittikçe büyüyeceği tahmin ediliyor. Kalifiye elaman açığı da bu durumda ancak yurt dışından temin edilebilecek. Araştırmanın sonucu ülkede doğurganlık oranı artmazsa 2060 yılına kadar her yıl yurt dışından 260 bin iş gücünü almak zorunda kalınacağını ortaya koydu. Almanya’da özellikle mühendis, hasta bakıcı ve el sanatkarlarına ihtiyaç duyuluyor.

UZMAN İŞ GÜCÜ GÖÇÜ VAR
Araştırmanın bir başka sonucuna göre, eğer Almanya göç almazsa 41 yılda nüfusu 16 milyon azalacak. Almanya’nın Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden aldığı iş gücü de bu açığı kapatmaya yetmeyecek. Uzmanlar Almanya’nın AB içinde yılda en fazla 114 bin iş gücü göçünü alabileceğini geriye kalan 146 binin ise AB üyesi olmayan ülkelerden temin etmek zorunda olduğuna işaret ediyor. Bartelsmann Vakfı Başkanı Jörg Dräger “Günümüzde çok az sayıda üçüncü dünya ülkelerinden Almanya’ya uzman iş gücü göçü yaşanıyor. 2017 yılında bu sayı 38 bin’de kaldı. Almanya üçüncü dünya ülkelerinden uzman iş gücü göçünü iyi yönetmek zorunda. Göç yasası ivedilikle yeniden düzenlenmeli ve iyileştirilmeli” dedi.

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