Her şey temiz bir okyanus için...

KENTTE 1987 yılından beri yapılan ‘Nieuwjaarsduik’ (Yeni Yılda Dalış) etkinliğine izleyicilerle yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Okyanusların temiz tutulmasına dikkati çekmek için düzenlenen etkinlikte bazı Belçikalılar ilginç kostümleriyle yer aldı. Katılımcılar, denize girmeden önce sahilde ısınma hareketleri yaptı. Bu sırada ilginç görüntüler kaydedildi. Aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu binlerce kişi, saat 15.00’i gösterdiğinde verilen işaretle yaklaşık 200 metre mesafeden denize doğru koşmaya başladı.





6 AMBULANS HAZIR BULUNDU

Dondurucu soğukta denize girenlerden bazıları hemen çıkarken bazıları suda daha fazla kalmayı tercih etti. Etkinlik sırasında en az 6 ambulans hazır bekletildi. Denize girenlerin fazla açılmasını ve boğulmaları önlemek için polis ve sahil koruma ekipleri tedbir aldı.