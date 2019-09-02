‘Her seçmen için mücadele edeceğiz
Saksonya’da sandıktan birinci çıkmasına rağmen hem bu eyalette hem de Brandenburg’da ciddi oy kaybına uğrayan CDU’nun Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer (AKK) seçim sonuçlarını değerlendirdi.
ANNEGRET Kramp Karrenbauer, Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer ve partisinin Brandenburg liste başı adayı Ingo Senftleben’le birlikte yaptığı basın toplantısında partide başlatılan yeniliklerin sürdürüleceğinin söyledi.
İKLİM KORUMASI, İNOVASYON...
AKK, kasım ayı sonunda yapılacak parti genel kurulunda iklim koruması, inovasyon, dijital ve ekonomik gelişim gibi konularının ele alınacağının altını çizen AKK, “Seçim sonuçlarını değerlendirirken güzel konuşma yerine insanların geleceğiyle ilgili sorularına cevaplar bulmalıyız. Yenilik, dinleme, anlama, tartışma ve karar verme adımlarıyla yapılmalı. Biz, CDU’ya oy versin veya vermesin her seçmen için mücadele edeceğiz” dedi.
TÜM SAKSONYA’NIN BAŞBAKANI
Kretschmer ise kuracağı yeni hükümette tüm Saksonya’nın başbakanı olacağını söyledi. Seçmenin kendisine güven duyduğunu da bildiğini belirten AKK ve Başbakan Angela Merkel, basın toplantısında Kretschmer ve Senftleben’e birer buket çiçek vererek seçimlerdeki performansları için teşekkür ettiler.
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