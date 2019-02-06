Her gurbetçinin yüküydü: Hasret, hüzün, umut, endişe...
‘Göç Tarihi Müzesi’nde 28 Şubat’a açık kalacak ‘Anadolu’dan Avrupa’ya bir göç hikâyesi’ adlı fotoğraf sergisi, ziyaretçilerini 60’lı yıllarda Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa gibi ülkelere başlayan dramatik bir yolculuğa tanıklık etmeye çağırıyor.
DÜNYA Göçmenler Günü dolayısıyla Bursa Göç Tarihi Müzesi’nde 21 Aralık 2018 tarihinde açılışı yapılan ‘Anadolu’dan Avrupa’ya bir göç hikâyesi’ isimli fotoğraf sergisi, dramatik senaryosu ile ziyaretçilerinden tam not aldı. Avrupa’ya işçi olarak gelen gurbetçilerin hikâyelerinin fotoğraflarla anlatıldığı sergi, yurtdışındaki Türklerin göç serüvenine ışık tutuyor.
DÖNEMİN ŞARTLARINA DA IŞIK TUTUYOR
Sergide 1960’lı yıllarda başlayan Avrupa’ya göçü, bu göç sırasında ve sonrasında yaşanan hasret, hüzün ve umudun harmanlandığı hayat kurgusu, çarpıcı fotoğraflarla gözler önüne seriliyor.
Sergide teşhir edilen fotoğrafların hikâyelerine de yer veriliyor. Almanya, Belçika, Avusturya, Hollanda, Fransa ve daha birçok Avrupa ülkesine gelen Türklerin yaşadığı zorlukların ve umutlarının duygulu bir dille anlatıldığı sergide dönemin şartlarını gösteren gazete kupürleri de yer alıyor. Sergi 28 Şubat 2019’a kadar görülebilir.
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