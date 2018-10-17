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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraf arşiv
17.10.2018 - 13:27, Son Güncelleme:

Her gün 60’tan fazla uçuş iptal ediliyor

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Her gün 60’tan fazla uçuş iptal ediliyor

Alman havayolu şirketi Lufthansa’nın yönetim kurulu üyelerinden Harry Hohmeister, 2018 yılının başından bu yana 18 bin uçuşun iptal edildiğini duyurdu. 2018’in ilk yarısındaki iptal sayısı, 2017’nin tamamından fazla.

ALMAN havayolu şirketi Lufthansa, her gün kendilerine ait 60’ı aşkın uçuşun iptal edildiğini açıkladı. Çarşamba günü Hamburger Abendblatt gazetesine açıklamalarda bulunan Lufthansa Yönetim Kurulu Üyesi Harry Hohmeister, 2018 yılı içerisinde şu ana kadar yaklaşık 18 bin uçuşun iptal edildiğini söyledi. Hohmeister, söz konusu rakamın, Lufthansa’nın ana uçuş noktalarından Frankfurt Havalimanı’ndaki faaliyetlerin iki haftalığına durdurulması senaryosuna denk olduğunu ifade etti. Çok sayıda rötar meydana gelmesinden dolayı yolcuların bağlantı uçuşlarına yetişemediklerini belirten Hohmeister, rötar yaşanmasını engellemek adına daha fazla yedek uçağı devreye sokacaklarını söyledi.

‘ÖFKEYİ ANLIYORUZ’
Yolcuların öfkesini anladığını vurgulayan Hohmeister, “Müşterilerimiz haklı olarak bizden güvenilir olmamızı bekliyor” dedi. Yaz ayından bu yana Frankfurt’ta iki yedek uçağı hazır beklettiklerini ancak bunun ne yer ne de havadaki sorunların çözümü için yeterli olmadığını belirten Hohmeister, “Bu sayıyı artırmaya devam edeceğiz. Frankfurt’un yanı sıra Münih’te de” diye konuştu.
İptal ve rötarların ardında yatan nedenlerin büyük çoğunluğunun kendilerinde olmadığını savunan Harry Hohmeister, sıkıntıyla ilgili olarak uçuş ve yolcu güvenlik kontrolleri ve bagajların havaalanından uçaklara aktarılması sürecine işaret etti. Hohmeister, rötarlardan kaynaklanan maliyetlerin havaalanları, havayolu şirketleri ve güvenlik şirketleri arasında adil bir biçimde paylaşılması talebinde bulundu.
2018’in henüz ilk yarısında 2017’nin tamamından daha fazla Lufthansa uçuşu iptal olmuştu. Lufthansa yaz ayında yaşanan yoğun rötarlar ve uçuş iptallerinden ötürü müşterilerinden özür dilemişti. Şirket, bu durumdan kötü hava koşulları ve hava trafiği kontrolörlerinin düzenlediği grevleri sorumlu tutmuştu.

 

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