‘Her geçen gün daha fazla çöp üretiliyor’
Almanya Federal Çevre Koruma Bakanı Svenja Schulze, plastik çöplerin ve sigara izmaritlerinin toplanmasında yeni sistemin hayata geçirileceğini duyurdu. Berlin’de basın toplantısı düzenleyen SPD’li Bakan Schulze, “Çöp toplamada maliyeti dağıtma prensibini uygulayacağız. Üretenin de çöpü toplamada sorumluluğu olacak. Sebep olan da öder” dedi. Bakan böylece plastik ve sigara üreticilerini de çöp toplama maliyetine katmayı hedefliyor.
ÇÖPE karşı mücadele başlattıklarını belirten Bakan Schulze, bir kez kullanılıp atılan plastik ve kâğıt bardaklarla benzeri ürünler yerine birden çok kullanılabilecek ürünlerin tüketilmesini ve üretilmesini hedeflediklerini söyledi. Schulze, “Her geçen gün daha fazla çöp üretiliyor. Tek kullanışlı plastik ve kâğıt bardaklarla sigara izmaritleri sokağa atılıyor. Bunun ciddi maliyeti var” dedi.
Hedeflerinin, 2021’de uygulamayı hayata geçirmek olduğunu belirten Schulze, böylece yerel yönetimlerin bütçelerindeki yükün de azalacağına işaret etti. Mainz Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yerel Yöneticiler Birliği Dönem Başkanı Michael Ebling de artan çöp miktarından şikâyet etti: “Temizlik çalışanları 365 gün mesai yapıyor. Sadece Mainz’da yılda 120 ton plastik çöp toplanıyor.”
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