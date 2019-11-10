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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
10.11.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Hem ‘sarı kızı’ sevdiler, hem de Ağrı’ya hayran kaldılar

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Hem ‘sarı kızı’ sevdiler, hem de Ağrı’ya hayran kaldılar

İnternet üzerinden uluslararası kültürel değişim programına üye olan Alman iki arkadaş, bu sayede gittikleri kilometrelerce uzaklıktaki Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde hem çalışıyor hem de yörenin tarihi ve turistik yerlerini tanıma fırsatı buldu.

ALMANYA’nın Stuttgart şehrinde yaşayan Alexander Metzler ve Svenja Wehrle, doğu kültürünü yakından tanımak için dünyanın farklı ülkelerini gezmeye karar verdi. Gezgin arkadaşlar, internetten araştırma yaparken karşılaştıkları Doğubayazıt’ın tarihi ve turistik mekanlarına hayran kaldı. Gezinin maddi yükünü en aza indirmenin hesaplarını yapan iki arkadaş, internet ortamında kurulan ve gezginlere gittikleri şehirleri çalışarak tanıma fırsatı sağlayan uluslararası bir kültürel değişim programına üye oldu.

‘MEDENİYETLER GEÇİDİ’
Stuttgart’tan yola çıkan iki arkadaş, bu programla zengin tarihi ve kültürel değerlere sahip ‘medeniyetler geçidi’ olarak nitelendirilen Doğubayazıt’a gitti. Programa ev sahibi olarak üye olan ve 2015 yılında devletin sağladığı teşviklerle kurulan ilçedeki Eydın-Cevan Süt Üretim Çiftliği’nde çalışmaya başlayan iki arkadaş, yaşadıkları şehirden binlerce kilometre uzaklıkta farklı kültürleri tanıyor.

Hem ‘sarı kızı’ sevdiler, hem de Ağrı’ya hayran kaldılar
BÜYÜKBAŞ HAYVANLARI YEMLEDİLER
Yeme, içme ve konaklama gibi ihtiyaçları programa üye çiftlik sahibi tarafından ücretsiz karşılanan gezgin turistler, bu imkanlar karşılığında çiftlikte büyükbaş hayvanlarla damızlık buzağıların bakımını, yemlemesini yaparak bahçe işlerinde çalışıyor. İki haftadır çiftlikte çalışan iki arkadaş, mesai bitiminde ve izin günlerinde ise internetten görüp hayran kaldıkları İshak Paşa Sarayı, Urartu Kalesi ve Eski Bayezit Camisi’ni geziyor.

‘ÇOK HEYECAN VERİCİ’
Gezgin arkadaşlar, yaklaşık 20 gün boyunca bölgede çalıştıktan sonra yeni kültürler tanımak için rotalarını Asya’ya doğru çevirecek. Gidecekleri yeri belirlemek için internetten araştırmalar yaptıklarını anlatan Alexander Metzler, şöyle konuştu: “Özellikle Ağrı Dağı ve İshak Paşa Sarayı bizi cezbetti ve buraya gelmeye karar verdik. Burada çiftlik çalışanlarına aktif olarak yardım ediyorum. Bu ailenin bir parçası olarak hayvanları besliyorum, saman getiriyorum, bahçe işlerini yapıyorum ve çimleri biçiyorum. Mesai bitimi ve izin günlerimizde ise ilçenin tarihi ve kültürel yapılarını geziyoruz. Farklı kültürel deneyimler yaşamak çok heyecan verici.”

Hem ‘sarı kızı’ sevdiler, hem de Ağrı’ya hayran kaldılar
‘BENZERSİZ BİR DENEYİM’
Svenja Wehrle de internet programı sayesinde Stuttgart’tan Doğubayazıt’ta gittiklerini belirtti. Çiftlikteki birçok işte çalıştıklarını ifade eden Wehrle, “Buradakilere İngilizce de öğretiyoruz. Çok heyecan verici deneyimler de yaşıyoruz. Örneğin burada bir buzağının doğumuna tanık olduk. Ülkemizden çok uzak yerlerde çalışmak gerçekten benzersiz bir deneyim. İki haftadır buradayız ve kendimizi çok rahat hissediyoruz” diye konuştu.

 

 

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