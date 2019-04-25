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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
25.04.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

Hem rezil hem de işinden oldu!

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Hem rezil hem de işinden oldu!

La Equidad ile Independiente de Campo Grande arasında oynanan Copa Sudamericana maçında panenka penaltısından yararlanamayan Venezuelalı futbolcu Brendix Parra'nın kulübü ile ilişkisi kesildi.

Copa Sudamericana’da mücadele eden Paraguay ekibi Campo Grande’nin Venezuelalı oyuncusu Brendix Parra’nın Panenka penaltısı pahalıya patladı.

Kolombiya’nın La Equidad takımına karşı oynanan maçta, Paraguay 2. lig ekibinin oyuncusu Brendix Parra, Panenka vuruşu ile topu ağlara göndermeyi denedi ancak kaleci Diego Novoa göğsüyle rahat bir kurtarış yaptı ve Independiente de Campo Grande elendi.

Bunun ardından kulübü Brendix Parra’yı kulüpten gönderme kararı aldı. Parra’yla ilgili kararı ABC Cardinal radyosuna açıklayan kulüp başkanı Eriberto Gamarra, “Yönetim kurulu öyle bir penaltı kullandığı için Parra’yı gönderme kararı aldı. Eğer bir sonraki tura çıksaydık, oyuncular biraz daha para alacaktı” dedi.

Venezuelalı Parra ise konuyla ilgili olarak, “Zor bir durum; ancak hayat devam ediyor” diye konuştu.

Hem rezil hem de işinden oldu

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