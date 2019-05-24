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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
24.05.2019 - 16:24, Son Güncelleme:

Hem Almanya, hem Türkiye’de kullanıcılara özel SIM kart!

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Hem Almanya, hem Türkiye’de kullanıcılara özel SIM kart!

SunExpress misafirlerini artık Lifecell ile ağırlıyor. SunExpress ve Lifecell, ‘Tatil ve ev için SIM kart’ adı altında, kullancıları yüksek maliyetten kurtarmak için yeni bir işbirliğine imza attı. Lifecell ile kullanıcılar, Almanya’dan, Türkiye’ye veya herhangi bir yurt dışı seyahatinde yüksek faturalar ödemeden sevdikleriyle doya doya konuşabilecek. Ayrıca, SunExpress müşterileri, mevcut numaralarını Lifecell’e taşıdıklarında 50 Euro’ya kadar hediye de kazanabilecekler.

SUNEXPRESS Ticari Direktörü Peter Glade, “Müşterilerinden iyi not almak isteyen şirketler, yeniliklerini sürekli geliştirdiklerinden emin olmak zorundalar. Temel odağımızı misafirlerimizin gereksinimleri üzerine kurarak, müşterilerimizin yolculukları süresince faydalanabilecekleri stratejik ortaklıklar kurmak adına sürekli çalışıyoruz. Lifecell ile müşterilerimiz için gerçek bir katma değer yaratacak başka bir işbirliğine imza atmayı başardık” dedi.

ONLİNE DA AKTİVE EDİLEBİLİR
Telekom Deutschland Multibrand GmbH’de Lifecell Pazarlama Sorumlusu Zafer Karaca iki markanın birbirine mükemmel bir şekilde uyum sağladığını belirterek, “SunExpress, Almanya’dan Türkiye’ye seyahat edenler için ideal bir platform sunarken biz de bu hedef kitle için uygun mobil servis hizmetini veriyor olacağız” dedi. Havayolu müşterileri, özel ‘SunExpress başlangıç paketini’ Lifecell web sitesi www.lifecell.net/sunexpress üzerinden 9.95 Euro’ya sipariş edebilirler. Teklife dahil olan faturasız SIM kartı, tüm Telekom mağazalarında olduğu gibi online da aktive edilebilir. Bu özel anlaşmayla ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler https://www.sunexpress.com/tr/seyahat-islemleri/is-ortaklarimizin-hizmetleri/lifecell-sim-karti/ sitesini ziyaret edebilirler.

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