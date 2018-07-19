Helal ve koşer ette fişlenme korkusu
Avusturya’da Aşağı Avusturya eyaleti Çevre Bakanlığı’nın helal ve koşer et kesimini sınırlamak için bu etlerin ikamet yerine bağlı olarak satılması planlarını gündeme getirmesi, Müslümanlar ve Yahudiler arasında endişeye neden oldu.
EYALETİN hayvan haklarından da sorumlu Çevre Bakanı Gottfries Waldhausl’ün hazırladığı yasa tasarısı, “Nazi dönemindekine benzer bir fişleme uygulamasının” gündeme geleceği kaygılarına yol açtı.
Ancak yerel hükümet yetkilileri, bu etleri tüketecek kişilerin önceden kayıt yaptırmasına gerek olmayacağını, düzenleme sırasında Yahudi ve Müslüman liderlerle işbirliği yapılacağını duyurdu.
NAZİLER TARAFINDAN KURULMUŞTU
1950’lerde eski naziler tarafından kurulan, koalisyon ortağı Özgürlük Partisi’nin üyesi Bakan Waldhausl, Avusturya gazetesi Weiner Zeitung’a, konuya hayvan hakları açısından yaklaştıklarını ve et satışını ikamet koşuluna bağlama seçeneği üzerinde durduklarını söyledi. Waldhausl, “Aşağı Avusturya, Viyanalılara et sağlayan bir eyalet olmamalı” dedi.
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