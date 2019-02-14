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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA
14.02.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

‘Helal kesim yasağı, dini özgürlükleri ihlal’

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‘Helal kesim yasağı, dini özgürlükleri ihlal’

Belçika’da Müslüman dernekler, ülkenin iki bölgesinde dini usullere göre kesim yasağı getirilmesine tepki göstererek, bunun, Müslüman ve Yahudi toplumlarının dini özgürlüklerini ihlal ettiğini savundu.

BELÇİKA İslam Temsil Kurumu, Belçika İslam Koordinasyon Kurulu ve Belçika Müslümanları Din İşleri Kurulu’nun ortaklaşa yaptığı yazılı açıklamada, ülkede ‘hayvan refahı’ konusunun bölgesel bir yetkiye dönüşmesinin ardından 2015’ten beri Flaman ve Valonya bölgelerinde, geçici kesim hanelerinde dini usullere göre kesim yasağı getirilmesinin, Müslümanların en büyük bayramları olan Kurban Bayramı’nda mağduriyet yaşamalarına sebep olduğu kaydedildi.
Yasak için ‘hayvan refahını iyileştirme’ gerekçesinin ortaya koyulduğu belirtilen açıklamada, Müslümanların İslam kaynaklarında da vurgu yapılan hayvan refahı konusunda oldukça hassas bir tutum içerisinde oldukları ve dini uygulamalarına saygıdan taviz vermeksizin hayvanların acılarını azaltmaya yönelik her türlü çabayı göstermeye hazır oldukları vurgulandı.
Açıklamada, yasağa karşı Avrupa Adalet Divanı’ndan görüş alınması talebiyle Brüksel Birinci Asliye Mahkemesine başvurularak hukuk mücadelesi başlatıldığı anımsatıldı. Ayrıca Avrupa Adalet Divanı’nın, Flaman Bölgesinde yaşayan Müslümanların dini usullere göre kesim uygulamasını din ve ibadet özgürlüğü kapsamında ‘korunan dini bir uygulama’ olduğunu kabul ettiği hatırlatıldı.

YASALARA AYKIRI
Tüm çabalara rağmen Flaman ve Valonya parlamentolarının dini usullere göre kesimi tamamen yasaklayan bir yasa çıkardıkları kaydedilen açıklamada, “Bu yasalarla birlikte hem Belçikalı Müslümanlar hem de Belçikalı Yahudiler tam bir din özgürlüğü ihlali ile karşı karşıya kalmışlardır. Belçika Müslümanları şimdi Flaman ve Valonya bölgelerindeki bu yasaklarla özgürlük karşıtı yasaların tehdidi altındadırlar” vurgusu yapıldı.
Açıklamada, Belçika adaletinin, anayasaya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine tamamen aykırı olan bu yasaları, Flaman ve Valonya’daki Müslümanların ibadet özgürlüğünü tümüyle ihlal ettikleri gerekçesiyle iptal etmesinin beklendiği ifade edildi.

 

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