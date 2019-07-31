‘Heimlich Manevrası’yla hayat kurtardı
İngiltere’nin başkenti Londra’daki bir Türk restoranının müdürü Cem Canpolat, köfte yerken nefes borusu tıkanan müşterisini, ‘Heimlich Manevrası’yla kurtardı.
LONDRA’nın merkezindeki Waterloo semtinde bulunan Türk restoranı Tas’ın müdürü Canpolat, bir müşterisinin çığlıkları üzerine hemen yardıma koştu. Nefessiz kaldığı için yüzü giderek kızaran 40 yaşlarındaki adamın solunum yolunun tıkandığını anlayan Canpolat, yiyeceği çıkartmak için ‘Heimlich Manevrası’ uyguladı. Göbek deliği ve göğüs kafesi arasındaki karın bölgesine ani ve güçlü şekilde baskı yapan 34 yaşındaki Türk, böylece müşterisinin hayatını kurtarmış oldu.
‘BENİ YEMEĞE DAVET ETTİ’
Yaşananların biraz korkucu olduğunu, ancak o anda sadece karşıdaki kişiyi kurtarmak istediğini belirten Cem Canpolat, olayın ardından şunları söyledi: “Bu ilk kez başıma gelmişti. Köfte ve sebze yiyordu. Nasıl olduğunu bilmiyorum. ‘Heimlich Manevrası’nı biliyorum ancak işe yarayacağını hiç düşünmemiştim. Denemem lazım diye dedim. Çünkü yapacak başka bir şey yoktu. Eşi ağlıyordu ama adam çok sakindi. Şanslıydım. İyi olduğu için mutluyum. Daha sonra bana kendisini kurtaranın ben olup olmadığını sordu. Çünkü kimin yaptığını görmemişti. Beni yemeğe davet etti.”
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