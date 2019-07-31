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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
31.07.2019 - 19:59, Son Güncelleme:

‘Heimlich Manevrası’yla hayat kurtardı

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‘Heimlich Manevrası’yla hayat kurtardı

İngiltere’nin başkenti Londra’daki bir Türk restoranının müdürü Cem Canpolat, köfte yerken nefes borusu tıkanan müşterisini, ‘Heimlich Manevrası’yla kurtardı.

LONDRA’nın merkezindeki Waterloo semtinde bulunan Türk restoranı Tas’ın müdürü Canpolat, bir müşterisinin çığlıkları üzerine hemen yardıma koştu. Nefessiz kaldığı için yüzü giderek kızaran 40 yaşlarındaki adamın solunum yolunun tıkandığını anlayan Canpolat, yiyeceği çıkartmak için ‘Heimlich Manevrası’ uyguladı. Göbek deliği ve göğüs kafesi arasındaki karın bölgesine ani ve güçlü şekilde baskı yapan 34 yaşındaki Türk, böylece müşterisinin hayatını kurtarmış oldu.

‘Heimlich Manevrası’yla hayat kurtardı

‘BENİ YEMEĞE DAVET ETTİ’
Yaşananların biraz korkucu olduğunu, ancak o anda sadece karşıdaki kişiyi kurtarmak istediğini belirten Cem Canpolat, olayın ardından şunları söyledi: “Bu ilk kez başıma gelmişti. Köfte ve sebze yiyordu. Nasıl olduğunu bilmiyorum. ‘Heimlich Manevrası’nı biliyorum ancak işe yarayacağını hiç düşünmemiştim. Denemem lazım diye dedim. Çünkü yapacak başka bir şey yoktu. Eşi ağlıyordu ama adam çok sakindi. Şanslıydım. İyi olduğu için mutluyum. Daha sonra bana kendisini kurtaranın ben olup olmadığını sordu. Çünkü kimin yaptığını görmemişti. Beni yemeğe davet etti.”

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