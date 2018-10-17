Almanya Dışişleri Bakanı Maas resmen boşandı
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın oyuncu sevgilisiyle evlenmesinin önünde engel kalmadı.
52 yaşındaki Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 18 yıllık eşi 45 yaşındaki Corinna Maas’dan resmen boşandı. İkilinin tam olarak ne zaman boşandığı öğrenilemezken, tarafların boşanmaya itiraz etmedikleri belirtiliyor.
Heiko ile Corinna Maas çiftinin 18 yıllık evliliğinden iki erkek çocuğu var. Biri 15 diğeri 11 yaşlarında olan iki çocuk da anne ile yaşamaya devam edecek. Bakan Maas, 2016’dan beri dizi ve sinema oyuncusu 51 yaşındaki Natalia Wörner ile ilişki yaşıyor. İkili, 2015’in yazında tanıştı. Maas ve Wörner’in, birlikteliklerini nikahla sonuçlandırıp sonuçlandırmayacakları ise bilinmiyor.
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