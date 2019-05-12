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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN/ Fotoğraf:Instagram
12.05.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Heidi Klum’dan çok özel paylaşım: Öyle mutluyum ki

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Heidi Klum’dan çok özel paylaşım: Öyle mutluyum ki

Almanya’nın eski süper modeli ve dört çocuk annesi Heidi Klum, Anneler Günü vesilesiyle ilk kız çocuğu Leni’yi emzirirken çekilmiş çok özel bir videoyu İnstagram hesabından paylaştı. Video kısa sürede beğeni yorum yağmuruna tutuldu.

GERMANY’s Next Top Model (Almanya’nın gelecek top modelleri) programını sunan Heidi Klum, Anneler Günü vesilesi ile Instagram hesabından ilk kız çocuğu Leni’yi emzirirken çekilmiş çok özel bir videoyu paylaştı. 45 yaşında Klum videoyla birlikte “Benim ilk annelik günüm böyle başladı. Dört çocuğum Leni, Henry, Johan ve Lou ile öyle mutluyum ki. TEŞEKKÜRLER” notunu da paylaştı. Video kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Hayranları, Klum’e teşekkür ve övgü yağmuruna tuttu.

Heidi Klum’dan çok özel paylaşım: Öyle mutluyum ki

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