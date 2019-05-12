Heidi Klum’dan çok özel paylaşım: Öyle mutluyum ki
Almanya’nın eski süper modeli ve dört çocuk annesi Heidi Klum, Anneler Günü vesilesiyle ilk kız çocuğu Leni’yi emzirirken çekilmiş çok özel bir videoyu İnstagram hesabından paylaştı. Video kısa sürede beğeni yorum yağmuruna tutuldu.
GERMANY’s Next Top Model (Almanya’nın gelecek top modelleri) programını sunan Heidi Klum, Anneler Günü vesilesi ile Instagram hesabından ilk kız çocuğu Leni’yi emzirirken çekilmiş çok özel bir videoyu paylaştı. 45 yaşında Klum videoyla birlikte “Benim ilk annelik günüm böyle başladı. Dört çocuğum Leni, Henry, Johan ve Lou ile öyle mutluyum ki. TEŞEKKÜRLER” notunu da paylaştı. Video kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Hayranları, Klum’e teşekkür ve övgü yağmuruna tuttu.
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