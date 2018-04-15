Hedef yine cami miydi?
Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti’ne bağlı Delmenhorst kentinde DİTİB’e bağlı Merkez Camisi’nde sabaha karşı ilginç bir olay yaşandı. İki kişi, caminin duvarının dibindeki kağıt yaktı. Cami Başkanı Mahmut Andız, olayın saldırı girişimi olduğunu söyledi.
GÖRGÜ tanıklarının anlattıklarına göre iki kişi, önce caminin etrafında birkaç tur attı. Ardından da caminin duvarının dibindeki çöp konteynırından çıkardıkları gazeteleri tutuşturdu. Bu sırada içeride olan cemaat, seslerin gelmesi üzerine hemen dışarı çıktı. Konteynırın yanında yanan kağıtları gören cemaat, alevler büyümeden söndürdü.
Olayın, camiye bir saldırı olduğunu belirten Merkez Camisi Başkanı Mahmut Andız, hiç kimsenin sabaha karşı cami yanında iyi niyetle ateş yakmayacağına söyledi. Andız, “Bence bu bir saldırıydı. Eğer camide cemaat olmasaydı ve olaya müdahale etmeseydi, o kişiler camiyi yakacaktı. Bence ateşi yakan kişiler camiden çıkanları görünce emellerine ulaşamadan kaçtı” dedi.
BİR GÜN ÖNCE ZİYARET ETMİŞTİ
Ak Parti Trabzon milletvekili Muhammet Balta, ‘Hayra Davet’ etkinliği düzenlenen Merkez Camisini bir gün önce ziyaret etmiş, gurbetçilerle bir araya gelmişti. Milletvekilinin ziyaretinden bir gün sonra cami duvarı dibinde ateş yakılması camii üyelerini endişelendirdi. Bazıları olayı tehdit olarak yorumlarken, bazıları da kundaklama girişimi olduğunu söyledi.
Konuyla yakından ilgilenen Delmenhorst polisi, olay yerinde inceleme yaptı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, video kayıtlarını da inceledi. Konuyla ilgili açıklama yapmayan polis, incelemenin ardından olay yerinden ayrıldı.
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