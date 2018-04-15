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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Mehmet UZUN / DELMENHORST
15.04.2018 - 15:53, Son Güncelleme:

Hedef yine cami miydi?

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Hedef yine cami miydi?

Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti’ne bağlı Delmenhorst kentinde DİTİB’e bağlı Merkez Camisi’nde sabaha karşı ilginç bir olay yaşandı. İki kişi, caminin duvarının dibindeki kağıt yaktı. Cami Başkanı Mahmut Andız, olayın saldırı girişimi olduğunu söyledi.

GÖRGÜ tanıklarının anlattıklarına göre iki kişi, önce caminin etrafında birkaç tur attı. Ardından da caminin duvarının dibindeki çöp konteynırından çıkardıkları gazeteleri tutuşturdu. Bu sırada içeride olan cemaat, seslerin gelmesi üzerine hemen dışarı çıktı. Konteynırın yanında yanan kağıtları gören cemaat, alevler büyümeden söndürdü.
Olayın, camiye bir saldırı olduğunu belirten Merkez Camisi Başkanı Mahmut Andız, hiç kimsenin sabaha karşı cami yanında iyi niyetle ateş yakmayacağına söyledi. Andız, “Bence bu bir saldırıydı. Eğer camide cemaat olmasaydı ve olaya müdahale etmeseydi, o kişiler camiyi yakacaktı. Bence ateşi yakan kişiler camiden çıkanları görünce emellerine ulaşamadan kaçtı” dedi.

Hedef yine cami miydi

BİR GÜN ÖNCE ZİYARET ETMİŞTİ
Ak Parti Trabzon milletvekili Muhammet Balta, ‘Hayra Davet’ etkinliği düzenlenen Merkez Camisini bir gün önce ziyaret etmiş, gurbetçilerle bir araya gelmişti. Milletvekilinin ziyaretinden bir gün sonra cami duvarı dibinde ateş yakılması camii üyelerini endişelendirdi. Bazıları olayı tehdit olarak yorumlarken, bazıları da kundaklama girişimi olduğunu söyledi.
Konuyla yakından ilgilenen Delmenhorst polisi, olay yerinde inceleme yaptı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, video kayıtlarını da inceledi. Konuyla ilgili açıklama yapmayan polis, incelemenin ardından olay yerinden ayrıldı.

Hedef yine cami miydi

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